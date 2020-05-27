تابعة لـ"الاتحاد العقارية" تباشر الإجراءات القانونية للمطالبة بحوالي 1.5 مليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة الاتحاد العقارية، إحدى شركات التطوير العقاري العاملة في إطلاق المشاريع السكنية والترفيهية في دولة الإمارات، عن قيام شركة تابعة مملوكة لها بنسبة 100٪ بمباشرة إجراءات التحكيم للمطالبة بمبالغ مستحقة تبلغ حوالي 1.5 مليار درهم.

وذكرت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المطالبة متعلقة بأعمال بناء لأحد المشاريع الضخمة التي تم اكتمالها منذ حوالي ١٠ أعوام.

وبهذا الصدد قال خليفة الحمادي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية إن الإدارة التنفيذية تحرص على بذل قصار جهدها في المطالبة بالمبالغ المستحقة للشركة وشركاتها التابعة، ولا تألوا جهداً في السعي وراء تحصيل تلك المبالغ من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة بما فيه مصلحة لمساهمي الشركة.

وأضاف الحمادي، أنه سيتم إطلاع السادة المساهمين والسوق المالي بشكل مستمر حول مستجدات التحكيم بما يتوافق مع القوانين والأنظمة المتعلقة بالإفصاح والشفافية.

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