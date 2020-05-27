البنوك تستأنف الدوام الاعتيادي

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

تستأنف المصارف العاملة في الدولة اليوم العمل وفقاً لساعات عملها الاعتيادية ودوامها الرسمي 8 ساعات من الثامنة صباحاً إلى الرابعة مساءً أو من الثامنة صباحاً إلى الساعة الثالثة عصراً (في حال عدم وجود استراحة غداء) بالتزامن مع انتهاء فترة رمضان وإجازة العيد.

وقالت مصادر مصرفية إن العمل المصرفي والخدمات المالية في الدولة لم تتأثر بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث إنها من القطاعات المستثناة وأن جميع الخدمات المصرفية يتم توفيرها بحسب المعتاد.

وحرص المصرف المركزي منذ بداية أزمة (كوفيد 19) على عدم تأثر الخدمات المصرفية للعملاء، حيث ترك للبنوك والمؤسسات المالية حرية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتاً وذلك في انتظار تعليمات جديدة للمركزي.

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