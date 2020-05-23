الأسهم القيادية تقدم 11 ملياراً عيدية للأسواق

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للمربع الأخضر في الأسبوع الأخير من رمضان مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار مع إقبال المستثمرين على شرائها واقتنائها في ظل جاذبية أسعارها بالتزامن مع استقرار البورصات العالمية وأسواق النفط. ونجحت الأسهم القيادية في تقديم 11 مليار درهم عيدية للأسواق.

وصعد مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 2.3% ليغلق عند 1938.91 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي 1.13% إلى مستوى 4112.9 نقطة، بدعم أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، منها 1.04 مليار في دبي، و688.5 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 1.5 مليار سهم، موزعة بواقع 1.2 مليار في دبي، و282.11 مليوناً في أبوظبي، من خلال 26.5 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسواق الإماراتية أنهت شهر رمضان على ارتفاع مع استمرار حالة التفاؤل حيال معاودة افتتاح النشاط الاقتصادي في المراكز التجارية ضمن سعة إجمالية محددة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس «كورونا».

وأضاف دياب أن تعافي أسعار النفط في الفترة الأخيرة أسهم في تعزيز المعنويات في أسواق الأسهم بعد أن أشارت التقارير إلى توقع انتعاش الطلب خلال النصف الثاني من العام مع تراجع العرض من قبل منتجي أوبك بعد الاتفاق التاريخي الأخير لـ «أوبك+» بخفض الإنتاج لكبح الخسائر المتتالية للأسعار، الأمر الذي أعطى بعض المعنويات الإيجابية للأسواق الإماراتية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 2.6% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 5.88%، فيما استقر «دبي الإسلامي» وارتفع«أملاك» 3.4%، و«جي إف إتش» 4.38%، وصعد قطاع العقار 2.6% بدفع مكاسب «إعمار العقارية» 2.52% و«الاتحاد العقارية» 7.14%، و«إعمار مولز» 1.68%، و«داماك» 1.64%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، و«ديار» 8.91%، فيما انخفض «أرابتك» 1.44%.

وزاد قطاع الاستثمار 4.7% نتيجة صعود «دبي للاستثمار» 3.64%، و«سوق دبي المالي» 9.2%، و«شعاع كابيتال» 2.28%، ونما قطاع النقل 0.9% على وقع صعود «أرامكس» 0.96%، و«العربية للطيران» 1%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 0.56%.

وتزعم «الإمارات دبي الوطني» النشاط بسيولة 238.7 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 155.4 مليون درهم، ثم «الاتحاد العقارية» جاذباً 148 مليون درهم، وحقق «سوق دبي المالي» أكبر ارتفاع بنحو 9.2% بدعم الإعلان عن نمو في الأرباح الفصلية، تلاه «ديار» 8.91% ثم «الاتحاد العقارية» 7.14%، فيما كان «اكتتاب القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 12.03% تلاه «المصرف الخليجي التجاري» 6.05%، ثم «الصناعات الوطنية» 5%.

ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 48.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.68% مع صعود «أبوظبي الأول» 1.08%، و«أبوظبي التجاري» 8.91% و«أبوظبي الإسلامي» 0.92%، وزاد قطاع العقار 1.47% مع نمو «الدار» 1.73%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 2.29%.

وارتفع قطاع الاستثمار 3.34% مع صعود «العالمية القابضة» 4.53%، فيما انخفض «الواحة كابيتال» 3.14%، واستقر «إشراق»، وزاد قطاع الطاقة 2.27% مع ارتفاع «دانة غاز» 4.44%، و«أدنوك للتوزيع» 0.72%، فيما انخفض «طاقة» 0.44%. بينما تراجع قطاع الاتصالات 0.52% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «اتصالات» على النشاط بسيولة 132.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 125.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» مستقطباً 82 مليون درهم.

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