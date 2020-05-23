تأكيد تصنيف «أبوظبي الإسلامي» الائتماني

المصدر: (دبي - البيان)

ثبتت وكالة «فيتش» تصنيفات الجدارة الائتمانية طويلة الأجل لمصرف أبوظبي الإسلامي عند «A+» وتصنيف القدرة المالية عند bb مع منح هذا التصنيف نظرة مستقبلية مستقرة.

وبحسب تقريرها حول تصنيفات الجدارة الائتمانية طويلة الأجل للبنك قالت الوكالة إن التصنيف يعكس احتمالية عالية للغاية للدعم المتاح للبنك من الجهات المختصة وأبوظبي إذا لزم الأمر.وأضافت «فيتش» أن نظرتها تعتمد على عوامل الدعم في قدرة الدولة القوية على دعم النظام المصرفي، مدعومة بصناديق الثروة السيادية والإيرادات المتكررة الناتجة في معظمها من الإنتاج الهيدروكربوني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز