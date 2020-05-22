تباين إغلاقات الأسهم قبل عيد الفطر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس في ظل غياب تام للمحفزات قبيل عطلة عيد الفطر التي تبدأ الأحد المقبل، إذ استمر سوق دبي المالي في صعوده للجلسة الخامسة على التوالي، مقابل هبوط سوق أبوظبي.

وارتفع سوق دبي 0.28% عند 1938.91 نقطة مع ارتفاع «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار»، فيما نزل سوق أبوظبي 17.9 نقطة (0.43%) إلى 4112.9 نقطة بضغط «البنوك» و«الاتصالات» و«الاستثمار» و«العقار».

وارتفعت السيولة الإجمالية وسط نشاط قوي على «الاتحاد العقارية» و«الإمارات دبي الوطني»، وتنفيذ صفقة كبيرة على «دار التكافل»، إلى 434.37 مليون درهم، منها 282 مليوناً لـ«دبي» و152.34 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 467.5 ألف سهم منها 410 ملايين بـ«دبي» و57.5 مليوناً بـ«أبوظبي»، من خلال 4953 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 0.41% بدفع «ديار» 2.67% و«الاتحاد العقارية» 1.35% و«إعمار للتطوير» 1.05% و«إعمار مولز» 0.83%، فيما تراجع «البنوك» 0.27% بضغط «الإمارات دبي الوطني» 0.56%.

وزاد «الاستثمار» 0.57% بدعم «سوق دبي» 2.69% بعد نمو أرباحه الفصلية، وأغلق «النقل» على شبه استقرار مع صعود «الخليج للملاحة» 1.99% و«أرامكس» 0.64%، مقابل هبوط «العربية للطيران» 0.98%.

وهيمن «الاتحاد العقارية» على النشاط بـ80.7 مليون، ثم «الإمارات دبي الوطني» 62.4 مليون، تلاه «إعمار العقارية» 33.58 مليون. وحقق «مصرف السلام» أكبر ارتفاع 4.83%، وسجّل «الصناعات القابضة» أكثر انخفاض 5%.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض «البنوك» 0.58% لهبوط «أبوظبي الأول» 0.88%، ونزل «الاتصالات» 0.39%، وتراجع «الاستثمار» مع انخفاض «العالمية القابضة» 0.95%، وهبط «العقار» 0.09% لانخفاض «رأس الخيمة العقارية» 1.06%. بينما ارتفع «الطاقة» 0.01% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.36%.

وتصدّر«اتصالات» النشاط بـ30.2 مليوناً، تلاه «واحة الزاوية» 28.6 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 26.9 مليوناً. وحقق «رأس الخيمة للتأمين» أكبر ارتفاع 14.74%، فيما كان «بلدكو» الأكثر انخفاضاً 4.96%.

مناقشة

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن إتاحة الفرصة لمناقشة مجلس الإدارة في أداء الشركة وخطتها للفترة المقبلة، يعتبر حق من حقوق المستثمر في الجمعية العمومية للشركة، ودعت الهيئة، المستثمرين إلى الحرص على المشاركة الفعّالة والإدلاء بالتصويت على جميع القرارات فيما يتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحة المساهم.

إفصاحات

* سجلت «دار التأمين» أرباحاً صافية بنحو 3.14 ملايين درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 5.35 ملايين في الفترة نفسها من العام الماضي.

* وصلت أرباح «طيران أبوظبي»، إلى 54.26 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بنحو 60.28 مليوناً في الفترة المقابلة من 2019.

* أعلنت شركة «إشراق للاستثمار»، تعيين أحمد سالم عبد الله سالم الحوسني، عضواً جديداً في مجلس الإدارة، بدلاً من ناتاشا حنون، التي استقالت أخيراً.

* يجتمع مجلس إدارة شركة «داماك العقارية»، يوم 27 مايو الجاري، للنظر في دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، بغرض انتخاب مجلس إدارة للدورة القادمة.

* أعلنت شركة «أمانات القابضة»، تعيين الدكتور محمد حمادة، رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي كان يشغل سابقاً منصب رئيس الاستثمار في الشركة.

* أعلنت شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» لديها تملك عدد 32.8 مليون سهم من أسهم «أسمنت رأس الخيمة»، لمصلحة أحد متعامليها، بصفته المالي المستفيد النهائي، بما يعادل 6.52 % من أسهم الشركة.

* قرر مجلس إدارة شركة «أملاك للتمويل»، تأجيل اجتماعه الذي كان مقرراً عقده أمس، إلى 28 يونيو المقبل.

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