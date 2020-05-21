سوق دبي: صفقة كبيرة مباشرة على "دار التكافل" بـ 29.7 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد سوق دبي المالي، اليوم الخميس، تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة "دار التكافل" بقيمة إجمالية 29.7 مليون درهم.

وبحسب بيانات السوق، تمت الصفقة على نحو 37 مليون سهم بسعر 0.80 درهم للسهم.

ومن خلال هذه الصفقة استحوذ محمد سلطان محمد هاشل الخيلي على نحو 19.81% من شركة "دار التكافل".

يذكر أن شركة دار التكافل تأسست في عام 2008، وتقدم خدمات التأمين التكافلي بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، وتقدم الشركة عدداً من خدمات التكافل باستثناء التأمين على الحياة، ومن خدماتها التأمين على السيارات ومخاطر الحريق.

وكان سوق دبي المالي أطلق خدمة "الصفقات الكبيرة المباشرة" في مايو 2016، لتسهيل إنجاز الصفقات من هذا النوع على أسهم الشركات المدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق ( 15% صعودا و10% هبوطا).

ووضع السوق شرطا ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25%، ولا تؤثر على سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على المؤشر العام ولا أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.

ويقوم السوق بتنفيذ الصفقة الكبيرة المباشرة عبر نظام التداول، خلال جلسة خاصة تمتد ما بين الساعة الثامنة وحتى الساعة الثامنة والنصف صباحاً، علماً بأن الحد الأدنى لعدد الأسهم المراد تداولها يجب ألا يقل عن 3% من رأسمال الشركة المدرجة، أو ألا تقل قيمة الصفقة عن 200 مليون درهم، في وقت الإعلان عن الصفقة المباشرة.

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