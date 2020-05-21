سوق أبوظبي المالي الأكثر ابتكاراً في الخليج 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز سوق أبوظبي للأوراق المالية، بجائزة السوق المالي الأكثر ابتكاراً في الخليج العربي لعام 2020، خلال حفل توزيع جوائز رأس المال الدولي من مؤسسة «كابيتال فاينانس إنترناشيونال»، حيث حظى السوق بتقدير المؤسسة، اعترافاً منها بدوره الريادي في ابتكار سلسلة مبادرات دعمت المستثمرين في الأوقات الحالية التي تشهد اضطراباً عالمياً لأسواق المال.

استراتيجية

وقال خليفة المنصوري، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي: «يعد الابتكار جانباً أساسياً من استراتيجيتنا للنمو على المدى الطويل، حيث يوجهنا لفرص تطوير الأعمال، ويحدّد الاستثمار في الابتكار نجاحنا في المستقبل، فرغم الأوقات الصعبة الحالية، يضاعف السوق تنفيذ مبادرات مبتكرة، ويقوم بتطوير منتجات وخدمات رقمية لتلبية احتياجات المستثمرين المتغيّرة، ونعتبر الحصول على الجائزة ذا أهمية للسوق ولجميع موظفيه الذين يتفانون في أداء عملهم كفريق مساهمين بأفكارهم المبتكرة لتطوير أداء السوق وحافزاً لتحسينه بشكل أكبر».

وأضاف: «نستخدم الابتكار لتفعيل التغييرات وتطوير القدرات التجارية، ونلتزم بالابتكار في ممارساتنا اليومية عبر قنوات الابتكار النشطة لدينا، ونشجع الإبداع وتبادل المعلومات والاستكشاف، ونبني على ذلك، فنحن الآن في مرحلة التسارع، وشعارنا «دعونا ننطلق للأمام» يوجهنا ويدفعنا باستمرار إلى وضع المبادئ موضع التنفيذ والحافز لنا لمواصلة تأكيد تفوقنا في تطبيق معيار الابتكار على سائر البورصات في المنطقة».

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