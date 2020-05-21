34.7 مليوناً أرباح سوق دبي المالي الربعية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة سوق دبي المالي، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي المنتهي في 31 مارس الماضي، حيث حققت أرباحاً صافيةً قدرها 34.7 مليون درهم بارتفاع نسبته %24 قياساً إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2019 والبالغة 28.1 مليون درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة %13 إلى 88.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، وذلك في مقابل إيرادات قدرها 77.9 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019.

وتوزعت الإيرادات بواقع 49.1 مليون درهم من العمليات التشغيلية و39.1 مليون درهم من الاستثمارات. وبلغت نفقات التشغيل 53.5 مليون درهم مقابل 49.8 مليوناً في الربع الأول 2019.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي: رغم التقلبات الحادة التي شهدتها الأسواق المالية العالمية كانعكاس مباشر للأوضاع غير المسبوقة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، سجلت تداولات سوق دبي المالي تحسناً نسبياً خلال الربع الأول 2020 قياساً إلى الربع المماثل 2019، حيث ارتفعت بنسبة %19 إلى 14.2 مليار درهم مقابل 11.9 ملياراً في الربع الأول من العام الماضي. واجتذب السوق 1018 مستثمراً جديداً خلال الربع الأول ليرتفع إجمالي عدد المستثمرين المسجلين في السوق إلى 845,137 مستثمراً.

وحافظ السوق على جاذبيته الكبيرة للمستثمرين الأجانب الذين استحوذوا على ما يقارب %51 من قيمة تداولاته خلال الربع الأول وبلغت نسبة ملكيتهم نحو %18 من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق بنهاية مارس 2020.

إننا نتطلع إلى مواصلة الأداء الإيجابي في المرحلة المقبلة مع استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من حزم التحفيز الاقتصادي المتعددة التي بادرت القيادة الرشيدة في الإمارات إلى إطلاقها.

تحديث شامل

وأوضح عيسى كاظم أن سوق دبي المالي واصل خلال الربع الأول من العام 2020 تنفيذ المزيد من الخطوات التطويرية والمبادرات الرامية إلى تعزيز ريادته على المستوى الإقليمي، إذ أنجز بالتزامن مع احتفاله بمرور 20 عاماً على تأسيسه عملية التطوير الأكبر من نوعها والأوسع نطاقاً لبنيته التقنية عبر تاريخه، وذلك من خلال التحول الناجح إلى نظام الإطار المالي المتكامل من شركة ناسداك، منتصف مارس.

وأشار إلى أن استراتيجية «البورصة الذكية» التي ينتهجها السوق على مدى السنوت الماضية واستثمر من خلالها في تطوير منظومة متكاملة من منصات الخدمات الذكية والإلكترونية أتت ثمارها على نحو واضح خلال الربع الأول من العام الجاري. ويقدر عدد المستخدمين المسجلين في الخدمات الإلكترونية والذكية للسوق بنحو 120 ألف مستخدم.

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