7 مليارات درهم مكاسب الأسواق المالية الإماراتية

المصدر: وام

ارتفعت وتيرة التحسن في أسواق المال الإماراتية في جلسة اليوم قبل الأخير من تعاملات الأسبوع بعد زيادة شهية التداول خاصة في سوق العاصمة أبوظبي، وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 7 مليارات درهم في نهاية الجلسة.

وجاء الأداء الايجابي للاسواق المالية المحلية مدعوما بعمليات شراء مؤسسي على شريحة من الاسهم المدرجة ضمن قطاعي البنوك والعقار.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.4% مغلقا عند 4131 نقطة فيما نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.12% بالغا مستوى 1933 نقطة مقارنة مع اليوم السابق.

وقاد الارتفاع في سوق أبوظبي للأوراق المالية سهم بنك أبوظبي الأول الصاعد الى 11.30 درهم ولحق به سهم بنك ابوظبي التجاري الى 4.4 درهم كما واصل سهم أرابتك ارتفاعه الى 71 فلسا.

وفي سوق ابوظبي للاوراق المالية ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول الى 11.60 درهم وسهم بنك ابوظبي الإسلامي الى 3.59 درهم.

وعلى مستوى السيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقيي أبوظبي ودبي الماليين نحو 315 مليون درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 270 مليون سهم نفذت من خلال 4445 صفقة.

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