171 مليون درهم أرباح "أورينت للتأمين" خلال الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة أورينت للتأمين عن تحقيق صافي أرباح بلغ 171 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2020، مقارنة بنحو 166 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مع تسجيل ارتفاع في إجمالي الأقساط المكتتبة من 1.3 مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم بزيادة 15%.

وكشفت الشركة عن نجاحها بمواصلة سير نمو كافة عملياتها، التي تشمل الأقساط والأرباح الفنية والأرباح الصافية والأسهم والأصول والأرصدة النقدية والودائع المصرفية، رغم الفترة العصيبة التي تمر بها الشركات في جميع أنحاء العالم.

ومن ناحية أخرى، تجاوزت قيمة أسهم الشركة حاجز 3 مليار درهم، لتكون الشركة الوحيدة في الدولة التي تحقق هذا الإنجاز، مسجلة ارتفاعاً من 2.8 مليار إلى 3.1 مليار درهم بزيادة بواقع 11%.

كما سجّلت أصول شركة أورينت زيادة من 7.7 مليار درهم إلى 8.8 مليار درهم، بالتزامن مع زيادة الأرصدة النقدية والودائع المصرفية من 2.5 مليار إلى 3.2 مليار درهم، بارتفاع 24%.



وضمن مساعي الشركة للتنبؤ بالاحتياجات المستقبلية للعملاء وعلى خلفية البيئة التجارية دائمة التغيّر، بدأت أورينت رحلة تحول رقمي سريعة بهدف تعزيز مستويات الكفاءة ضمن منظومتها. وقد أسهمت المنصة الرقمية المتفوقة التي طورتها أورينت لأغراض المبيعات والخدمات في التخلّي عن شرط الحضور الشخصي في العديد من المواقع، وهو أمرٌ كان إلزامياً في السابق.

وبناءً عليه، تستطيع الشركة مواصلة عملها في الوقت الراهن بالرغم من خفض عدد فروعها التي يبلغ عددها ستة فروع في الإمارات العربية المتحدة. وقد تمكّنت الشركة من تحقيق هذا الإنجاز بسبب قدرتها على توفير تجربة سلسة ومتعددة القنوات ويمكن الاستفادة منها عبر الأجهزة المتنقلة أو دمجها بأحدث الحلول التكنولوجية المدعومة بأكثر من 500 من مندوبي المبيعات.

وحافظت الشركة على تصنيفاتها المرموقة، a + من وكالة إيه إم بيست وA Strong من وكالة ستاندرد آند بورز، وبكونها الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحمل مثل هذا التصنيف المركب والعالي.

وتؤكد أورينت، المزود الحصري لخدمات التأمين لمعرض إكسبو 2020، التزامها الكامل بمواصلة تقديم خدمات الحماية التأمينية السلسة، برغم الظروف القاهرة التي أدت إلى تأجيل انطلاق الفعالية.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أورينت لم تتأثر بتداعيات جائحة كوفيد-19 على الصعيدين التشغيلي والمالي، كما تواصل الحفاظ على قوتها المالية مع سيولة نقدية تتجاوز 3 مليارات درهم.

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