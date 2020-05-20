"أبوظبي للأوراق المالية" السوق المالي الأكثر ابتكاراً في الخليج 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز "سوق أبوظبي للأوراق المالية" بجائزة السوق المالي الأكثر ابتكاراً في منطقة الخليج العربي للعام 2020 في حفل توزيع جوائز رأس المال - الدولي من مؤسسة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال".

وحظى السوق بتقدير المؤسسة اعترافاً منها بدوره الريادي في ابتكار سلسلة مبادرات دعمت المستثمرين في الأوقات الحالية التي تشهد اضطراباً عالمياً لأسواق المال، وتمنح "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" جوائزها للمنظمات التي تساهم بشكل كبير في تقارب الاقتصادات وإضافة قيمة حقيقية لجميع أصحاب المصلحة.

وقال خليفة المنصوري الرئيس التنفيذي لـ "سوق أبوظبي للأوراق المالية": "يعد الابتكار جانباً أساسياً من استراتيجية النمو لسوق أبوظبي للأوراق المالية على المدى الطويل حيث يوجهنا لتحديد فرص تطوير الأعمال، كما يحدد الاستثمار في الابتكار نجاح مؤسستنا في المستقبل، فبالرغم من الأوقات الصعبة التي تمر بها أسواق المال الآن إلا أن السوق يضاعف من تنفيذ مبادرات مبتكرة ويقوم بتطوير منتجات وخدمات رقمية مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء المتطورة وسريعة التغير".

وأضاف: "نعتبر الحصول على جائزة السوق المالي الأكثر ابتكاراً ذا أهمية خاصة ليس فقط للسوق و لكن أيضاً لجميع موظفي السوق الذين يتفانون في أداء عملهم كفريق مساهمين بأفكارهم المبتكرة نحو تطوير أداء السوق وحافزاً لنا لتحسين الأداء بشكل أكبر".

وعلى صعيد السوق، فإن الابتكار يعد حافزاً للنمو، حيث يجري السوق بانتظام تحليلاً يساعد على تحديد فرص الابتكار في صناعة التمويل ويستكشف القدرات الكاملة التي يستقطبها، وهذه الاستراتيجية المتعمقة تؤتي ثمارها ويعتبرها المستثمرون الآن واحدة من السمات التنافسية الرئيسية للسوق، ويقدم السوق تقارير شاملة في الوقت المناسب لمساعدة المستثمرين على مراقبة محافظهم الاستثمارية وإدارتها.

ومن خلال "منصة سهمي" الرقمية يقدم السوق خدمة التصويت الإلكتروني التي تمكن المستثمرين أصحاب الحق في التصويت من "التصويت عن بعد" في الجمعيات العمومية للشركات بالإضافة إلى عدة خدمات أخرى أبرزها توفير كتالوج خدمة موحدة للمستثمرين، وخاصية إصدار رقم مستثمر، وتحديث البيانات الخاصة بالمستثمرين، وإمكانية الاستعلام عن الأرباح والاستفسارات المرتبطة بعمليات الاكتتاب الأولية، إلى جانب تحويل الأوراق المالية، وإصدار تقارير محفظة المستثمر شاملة لتقارير أرصدة المستثمر، وتقرير التداول، وتقرير الأسهم المودعة وغيرها من التقارير الأخرى.

كما أطلق السوق مؤخراً محفظته الرقمية المشغلة بواسطة نظام Payit والتي تتيح إرسال واستقبال الأموال الرقمية بسهولة، وتمكن المحفظة الرقمية المستخدمين من إدارة متطلباتهم من خلال نموذج الدفع الرقمي في الوقت الفعلي، حيث يتلقى المستثمرون أرباحهم النقدية على الفور في محفظتهم بمجرد توزيعها، ويوضح برنامج "التسريع الرقمي" نهج السوق كونه جزءً محورياً من التحول العالمي للسوق.

ويعتبر السوق في طليعة البورصات التي تنتهج "الرقمنة" كأداة تعزز من التفاعل مع عملائها وتسهل تطبيق أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية.

وأضاف المنصوري: "نستخدم الابتكار لتفعيل التغييرات وتطوير القدرات التجارية، ونلتزم بالابتكار في ممارساتنا اليومية من خلال قنوات الابتكار النشطة لدينا، ونشجع الإبداع وتبادل المعلومات والاستكشاف، ونبني على ذلك، فنحن الآن في مرحلة التسارع، وشعارنا (دعونا ننطلق للأمام) يوجهنا ويدفعنا باستمرار إلى وضع المبادئ موضع التنفيذ والحافز لنا لمواصلة تأكيد تفوقنا في تطبيق معيار الابتكار على سائر البورصات في المنطقة ".

وذكرت مؤسسة كابيتال فاينانس إنترناشيونال: "يجب التعامل مع التحول الرقمي على أنه رحلة مستمرة وليس محطة نقف عندها، خاصة وأن القدرات التكنولوجية ذات أبعاد لا نهائية، كما أن الأزمة العالمية الحالية كشفت مدى قدرة المؤسسات على التكيف مع البراعة التقنية، ومن خلال برنامج التسريع الرقمي، يتألق سوق أبوظبي للأوراق المالية على كلتا الجبهتين، خاصة في ظل الإجراءات السريعة والمسؤولة التي اتخذها لضمان استمرارية الأعمال خلال تفشي وباء كورونا، وفي ظل نمهو الثابت في سوق مضطرب، أعلنت لجنة التحكيم بمؤسسة "كابيتال فاينانس إنترناشيونال" أن "سوق أبوظبي" هو الفائز بجائزة السوق المالي الأكثر ابتكاراً لعام 2020 لدول مجلس التعاون الخليجي".

ويقوم السوق بمقارنة أداء الابتكار لديه مقارنة بالأسواق المنافسة لبلوغ أفضل المعايير في كل أنشطته، كما ينشر السوق ابتكارات متطورة لتغيير طريقة تنفيذ المعاملات المالية وصقل نموذج أعماله، ويعكس الابتكار جوهر استراتيجية السوق المرتكزة على العملاء كونها واحدة من أركانها الثلاثة: "التحول والاستجابة والابتكار".

ويضمن الابتكار للسوق التحقق من كون مخرجات الخطة التشغيلية مرتبطة دائماً بأهداف ذات مغزى، وتمثل الجدوى التجارية لهذه الأهداف الوجهة التي ترشح لنا فرص الابتكار ومدى اتساقها مع الأهداف العالمية للسوق، ويعد الابتكار نموذجاً يجسد قيمة أعمال السوق بالشكل الذي يوسع قاعدة الإيرادات ويزيد من فرص تخليقها وتعزيز الأداء العالمي للسوق.

ومن الجدير بالذكر أنه في عام 2015 حاز سوق أبوظبي للأوراق المالية على جائزة البورصة الأكثر ابتكاراً في الخليج العربي و ذلك عن مجمل خدماته المبتكرة التي يقدمها لعملائه و أصحاب المصلحة. كما أنه السوق حائز على جائزة "أفضل مقدم خدمات من مؤسسة حكومية للأفراد G2C" التي تمنحها مؤسسة "آي.تي.بي دوت جوف" و ذلك عن استخدامه تقنية "البلوك تشين" في خدماته.

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