2.5 مليار درهم مكاسب الأسهم.. والسيولة تلامس 400 مليون

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

اختتمت أسواق الأسهم المحلية تداولاتها أمس، في الدائرة الخضراء بمكاسب 2.5 مليار درهم وسيولة قرب 400 مليون، مع تحسّن معنويات المستثمرين على وقع استمرار مكاسب النفط وصعود البورصات العالمية بفعل خطط تحفيز جديدة عززت الآمال بتعافي الاقتصاد العالمي من الانكماش الناجم عن جائحة «كورونا».

وصعد سوق دبي 0.59% إلى 1931.18 نقطة، وزاد سوق أبوظبي 0.34% إلى 4074.29 نقطة، واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية 385.4 مليون، منها 225.1 مليون لـ«دبي»، و160.3 مليون لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 237.17 مليون سهم، بواقع 187.3 مليون بـ«دبي»، و49.87 مليون بـ«أبوظبي»، عبر 6507 صفقات.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع «العقار» 0.79% بدفع «إعمار العقارية» 0.83%، و«إعمار مولز» 1.68%، و«أرابتك» 1.28%، و«داماك» 0.32%، و«ديار» 1.53%، ونما «البنوك» 0.57%، بدعم «الإمارات دبي الوطني» 1.59%، وزاد «النقل» 1.5%، فيما تراجع «الاستثمار» 0.65%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط بـ68 مليون، تلاه «إعمار العقارية» 39.2 مليون، ثم «إعمار مولز» 17 مليون، وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع 2.8%، وكان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً 4.63%.

وعمد الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي 17.3 مليون، منها 5.34 ملايين للخليجيين، و11.94 مليوناً للأجانب، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو التسييل، بذات القيمة، بواقع 6.8 ملايين للعرب، و10.5 ملايين للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع «البنوك» 0.35% بدفع «أبوظبي التجاري» 4.41%، ونما «العقار» 0.63% بدعم «الدار» 0.57%، و«رأس الخيمة العقارية» 1.44%. وزاد «الاتصالات» 1.18%. فيما انخفض «الطاقة» 1.34%، و"الاستثمار» 1.56%.

وهيمن «أبوظبي الجاري» على النشاط بـ45.4 مليون، تلاه «اتصالات» 26.6 مليون، ثم «أبوظبي الإسلامي» 24 مليون. وحقق «ميثاق» أكبر ارتفاع 5.56%، وسجّل «الإمارات لقيادة السيارات» أكثر انخفاض 4.97%. وعمد العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 28.5 مليون، منها 6.5 ملايين للعرب، و3.6 ملايين للخليجيين، و18.4 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

وتباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 10 ملايين درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصافي استثمار 12.7 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 12.7 مليون درهم، ونحو البيع بسوق دبي، بصافي استثمار 10 ملايين درهم.

إفصاحات

* سجّلت «دبي للتأمين» 26.67 مليون درهم أرباحاً في الربع الأول.

* بلغت الأرباح الربعية لـ«الإمارات للتأمين» 738 ألف درهم.

* أرجأت إدارة «الوطنية للسياحة» الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول إلى 14 أغسطس المقبل.

* أقرت عمومية «الفجيرة للتأمين» توزيع أرباح 8% (8.8 ملايين درهم) و10% أسهم منحة (11 مليون) عن 2019.

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