«ستاندرد تشارترد» يدعم جهود مكافحة «كورونا»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك ستاندرد تشارترد بذل العديد من الجهود المالية والخيرية الهادفة إلى دعم السلطات المحلية في الإمارات للحد من انتشار وباء «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، بالإضافة إلى تقليص التداعيات المالية للأزمة على عملاء البنك.

وتبرّع بنك ستاندرد تشارترد بأكثر من 500,000 درهم إلى 3 جمعيات خيرية تعمل على مكافحة «كوفيد 19»، وسوف يتم توزيع الأموال بالتساوي على تلك الجمعيات العاملة في دولة الإمارات.

كما تبرّع البنك بمبلغ تخطى الـ 180,000 درهم إلى الهلال الأحمر الإماراتي لدعم جهوده المتعلقة بالاستجابة الطارئة لـ «كوفيد 19»، بما في ذلك الدعم الطبي الفوري وضمان الوصول إلى الغذاء، وتوفير المساعدة للعائلات الأكثر حاجة. وقالت رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لـ «بنك ستاندرد تشارترد الإمارات»: «تماشيًا مع وعد علامتنا التجارية، «هنا دائما للأفضل»، نحن ملتزمون بلعب دور رئيسي في ما يتعلّق بمكافحة فيروس «كوفيد 19».

كما أننا نهدف إلى الحفاظ على الرفاهية والاستقرار المالي لعملائنا والمجتمع الأوسع. وفي حين أن جهودنا تتواءم مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الإماراتية، فإننا نستمر في الامتثال للتوجيهات الحكومية من أجل ضمان تقديم المساعدة الكافية لعملائنا وأفراد المجتمع.

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