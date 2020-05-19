1.2مليار درهم مكاسب سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصل سوق دبي المالي، صعوده للجلسة الثانية، في ختام تداولات أمس، بمكاسب 1.2 مليار درهم، بدعم قوي من سهم «الإمارات دبي الوطني»، بدفع مشتريات انتقائية محلية، ليرتفع 0.42% إلى 1919.83 نقطة، فيما نزل سوق أبوظبي 0.11% عند 4060.5 نقطة.

واستقطبت الأسهم سيولة 325.8 مليون درهم، بواقع 181.8 مليوناً لـ«دبي»، و144 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 235.3 مليون سهم، منها 188.7 مليوناً بـ«دبي»، و46.6 مليوناً بـ«أبوظبي»، عبر 5755 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي، ارتفاع «البنوك» 1.37 %، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.17%، فيما تراجع «العقار» 0.02%، و«الاستثمار» 0.9%، و«النقل» 0.95 %، وتزعّم «الإمارات دبي الوطني» التداولات بـ42.2 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 36.6 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» 13.6 مليوناً، وحقق «الإمارات دبي الوطني»، أكبر صعود 3.17 %، وكان «دبي المالي» الأكثر انخفاضاً 4.46 %.

ومال العرب والخليجيون والمواطنون للشراء، بصافي 10 ملايين، منها 4.08 ملايين للعرب، و1.35 مليون للخليجيين، و4.6 ملايين للمواطنين، واتجه الأجانب نحو التسييل.

وتأثّر سوق أبوظبي بانخفاض «البنوك» 0.21%، و«الاتصالات» 0.52%. فيما نما «العقار» 0.45%، و«الطاقة» 2.1%، و«الاستثمار» 0.01%. وتصدر «أدنوك للتوزيع» النشاط بـ30 مليوناً، تلاه «اتصالات» 27.13 مليوناً، ثم «أبوظبي التجاري» 22 مليوناً. وحقق «جلفار» أكبر ارتفاع 14.94%، وسجّل «سيراميك رأس الخيمة»، أكثر انخفاض 4.03%.

وفضّل العرب والخليجيون والمواطنون الشراء باستثمار 30.6 مليوناً، منها 2.47 مليون للعرب، و170 ألفاً للخليجيين، و27.96 مليوناً للمواطنين، واتجه الأجانب للتسييل.

المؤسسات

وواصلت المؤسسات التسييل في السوقين، بصافي 27.6 مليوناً، (15.4 مليوناً في «دبي»)، و(12.2 مليوناً في «أبوظبي»)، وبنفس القيمة، اختار الأفراد الشراء، (15.4 مليوناً بـ«دبي»)، و(12.2 مليوناً بـ«أبوظبي»).

إفصاحات

أكد سوق دبي المالي أنه لا يمتلك معلومات بخصوص دمج محتمل للأسواق المالية يتعيّن الإفصاح عنها، وأشار إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، بادر على الفور بنفي التكهنات الواردة أخيراً في تقرير «رويترز».

تجتمع «أملاك للتمويل» يوم 21 الجاري للنظر في مستجدات التفاوض مع الممولين بشأن شروط إعادة الهيكلة.

تجتمع «جلفار» يوم 21 الجاري للنظر في الموافقة على زيادة رأس المال بإصدار حقوق اكتتاب.

اشترت «إشراق للاستثمار» 300 ألف سهم من أسهمها بسعر 0.238 درهم والمتبقي 208.04 مليون سهم.

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