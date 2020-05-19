«مالية الشارقة» تتيح الدفع رقمياً عبر «غوغل بي»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة، في نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، قناة للدفع الرقمي من خلال «غوغل بي»، بالتعاون مع بنك المشرق.

يأتي تفعيل الخاصية الرقمية، لدعم توجهات دولة الإمارات، للحد من جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، ودعماً لتوجيهات حكومة الشارقة في العمل عن بُعد، والتسهيل على متعاملي الإيصال الذكي «تحصيل»، في إنجاز أعمالهم الحكومية.

ويعمل «غوغل بي» بشكل مشابه لفكرة المحافظ الرقمية السابقة في نظام الإيصال الذكي، حيث يضمن بيئة آمنة للدفع عن بُعد، إضافة إلى تسهيل وتيسير إنجاز المعاملات المالية. ويمكن لمتعاملي نظام «تحصيل»، الدفع من خلال المحافظ الرقمية «غوغل بي»، بالإضافة إلى «آبل بي»، و«سامسونغ بي»، لدفع الرسوم الحكومية في الإمارة.

وأكدت هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة، أن الأخيرة تبذل مساعيها دوماً لإطلاق الخدمات المميزة، التي تفيد الشركات والأفراد، وحتى الجهات الحكومية، وتعمل على دعم أعمالهم، وإنجاز معاملاتهم باحترافية عالية، من خلال تطوير الآليات الموجودة، وإطلاق المزيد والمبتكر منها.وأضافت: «إن إطلاق الخدمة الجديدة، جاء استمراراً لمنهج الجودة الذي تتبعه الدائرة، في تقديم خدماتها الذكية، للتيسير على المتعاملين، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم عن بُعد، مواكبة لتوجيهات الحكومة، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة «كورونا».

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