3 مليارات درهم مكاسب سوق دبي المالي خلال جلستين

المصدر: وام

واصل سوق دبي المالي تحسنه لليوم الثاني على التوالي وسط استمرار عمليات الشراء على الأسهم القيادية ،الأمر الذي رفع من اجمالي ربحية القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة إلى نحو 3 مليارات درهم خلال جلستين .

وكان واضحا قبل بداية التعاملات تواصل الاتجاه الصاعد للسوق وذلك من خلال الفارق الكبير بين عروض أسعار البيع على شريحة من الأسهم مقارنة مع إغلاقاتها في اليوم السابق،ومع إنطلاق الجلسة اتسعت رقعة اللون الأخضر على شاشة العرض .

ومع استمرار التحسن في جلسة منتصف الأسبوع فقد ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي الى مستوى 1920 نقطة تقريبا بزيادة نسبتها 0.41% مقارنة مع اليوم السابق .

وشملت قائمة الأسهم الرابحة سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع الى 8.77 دراهم وذلك بالاضافة الى سهم الاتحاد العقارية الذي بلغ مستوى 30 فلسا وسهم ديار 26 فلسا في حين سيطرالاستقرار على حركة سهم اعمار الذي اكتفى بالاغلاق دون تغيير عند 2.40 درهم .

وعلى مستوى السيولة المتداولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوق دبي المالي نحو 182 مليون درهم في حين وصل عدد الأسهم المتداولة 188 مليون سهم نفذت من خلال 3622 صفقة .

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