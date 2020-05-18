سوق دبي المالي تؤكد عدم وجود دمج محتمل مع بورصة أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت شركة سوق دبي المالي، أنها لا تمتلك أية معلومات بخصوص دمج محتمل مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، يتعين الإفصاح عنها، مشددة على التزامها التام بقواعد الإفصاح والشفافية.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي اليوم الاثنين، إنها ستقوم بالإفصاح عن أي أمور قد يكون لها تأثير على حركة تداول السهم في السوق، وفقاً لقواعد الإفصاح والشفافية المطبقة لدى السوق وهيئة الأوراق المالية والسلع.

جاء ذلك في إطار طلب السوق توضيحاً حول تقرير منشور في وسائل الإعلام حول محادثات بين إمارتي دبي وأبوظبي لدمج بعض أصول الإمارتين.

وأشارت الشركة إلى أن المكتب الإعلامي لحكومة دبي قد بادر على الفور إلى نفي التكهنات الواردة في التقرير بوجه عام.

ونفت حكومة دبي ما تم تداوله يوم الجمعة الماضية حول تكهنات مفادها أن محادثات تُجرى حالياً بين إمارتي دبي وأبوظبي بشأن دعم اقتصادي مُقدم من صندوق "مبادلة" التابع لإمارة أبوظبي، مؤكدة أن نشر هذا الخبر تم دون التحقق من صحته أو التأكد من مضمونه أو التدقيق في مدى مصداقية مصدره.

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