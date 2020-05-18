2.6 مليون أرباح «ديار للتطوير»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «ديار للتطوير»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلةً إيرادات 98.8 مليون درهم، وصافي أرباح 2.6 مليون، وذلك بعد تسجيل مخصصات احترازية لانخفاض القيمة بما يعادل 10 ملايين خاصة ببعض عقاراتها الاستثمارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الشركة الخميس الماضي، حيث وافق مجلس الإدارة على النتائج المالية للربع الأول.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير»: «حملت 2020 أحداثاً غير متوقعة، وهي جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، التي شمل تأثيرها جميع أنحاء العالم، حيث حرصت حكومة الإمارات على اتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات الفعّالة لتقليل تأثير الجائحة في صحة وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى تقليل تأثيرها في الاقتصاد.

ونحافظ في «ديار للتطوير» على التزامنا تجاه المساهمة في دفع عجلة النمو والتطور في الدولة، عبر توفير الخدمات العقارية المتكاملة، وعقارات عالية الجودة في قطاعي السكن والضيافة، بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة».

وخلال فبراير الماضي، أعلنت الشركة، استكمال وتسليم منطقة «دانية» في مشروعها المتكامل «ميد تاون»، والمكونة من 6 مبانٍ، تضم 570 وحدة سكنية، كما أعلنت إطلاقها المرحلة الثالثة، وهي منطقة «نور»، التي ستضيف 7 مبانٍ تتكون من 593 وحدة سكنية إلى مشروع «ميد تاون».

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