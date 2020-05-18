مفضل كجيجي رئيساً لـ«المشرق الذهبي»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك المشرق، أمس، تعيين مفضّل كجيجي في منصب الرئيس الجديد للمشرق الذهبي، والنائب التنفيذي لرئيس بنك المشرق، خلفاً لإشرت كياني.

وقدم كجيجي من «نور بنك»، حيث شغل منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وتولى مسؤولية قطاعات الأعمال الخاصة بالأفراد والشركات، وإدارة الثروات والفروع والقنوات الرقمية، إلى جانب مهام التسويق للمجموعة.

وفي منصبه الجديد، سوف يتولى كجيجي مسؤولية تعزيز عروض المشرق الذهبي، وأدائه المالي، والارتقاء بتجربة المتعاملين وجودة الخدمات. كما سوف يشرف على منتجات الرهن العقاري، والتأمين لدى "المشرق الذهبي"، بالإضافة للإشراف على فريق مستشاري الاستثمار.

ويتمتع كجيجي بخبرة قيادية طويلة، تزيد على 20 عاماً في مجال الخدمات المصرفية للمستهلكين. وقبل انضمامه إلى «نور بنك»، شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس العالمي لإدارة الثروات والخدمات المصرفية لشريحة الأثرياء لدى بنك الخليج الأول، لما يزيد على 10 سنوات. كما شغل العديد من المناصب العليا في مؤسسات متعددة الجنسيات، من بينها «سيتي بنك» و«ستاندرد تشارترد» و«أليانس كابيتال».

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