112 مليوناً أرباح «العالمية القابضة» الربعية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت الشركة العالمية القابضة، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلةً أرباحاً بلغت 112 مليون درهم، مدعومة بمساهمات استحواذ بلغت 68 مليوناً، وارتفعت الإيرادات إلى 713 مليوناً، بدعم من مساهمة الإيرادات المجمعة لعمليات الاستحواذ البالغة 321 مليوناً.

كما ارتفع إجمالي الأصول بواقع 4.9 مليارات إلى 8.9 مليارات، وينسب هذا النمو بشكل رئيس إلى عمليتي استحواذ تم إبرامهما مطلع يناير الماضي، حيث تم دمج الأعمال مما ساهم في نمو الأصول بقيمة 4.3 مليارات.

وتضمنت العمليتان الاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لشركة طموح للاستثمارات في أبوظبي، المتخصصة في التطوير العقاري في جزيرة الريم، والاستحواذ على 100% من رأس المال المصدر لشركة الصير للتوريدات والمعدات البحرية، المختصة في تصميم السفن، وتصنيعها، وإصلاحها وصيانتها.

وتوفرت السيولة النقدية في الشركة بشكل قوي خلال الربع الأول، مع زيادة النقد والأرصدة المصرفية بمقدار 656 مليون درهم، ما يساعد في دعم متطلبات رأس المال العامل والاستثمارات الاستراتيجية في المستقبل.

خطى ثابتة

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية القابضة «آي إتش سي»: تسير الشركة بخطى ثابتة نحو التحوّل إلى مجموعة عالمية متنوعة الأنشطة، ورغم جائحة الفيروس التاجي «كورونا»، فإننا نمضي على طريق النمو المتسارع، مع التركيز على تعزيز عملياتنا وإعادة تنظيمها بهدف تحقيق حوكمة أقوى، ومرونة أكبر وقدرة تنافسية أفضل. هدفنا الأول والأهم يتمثل في خلق نمو مستدام، وتحقيق نتائج إيجابية، وتوليد قيمة مضافة لمساهمينا.

تنويع

وقال سيد بصر شعيب، العضو المنتدب: «إن استراتيجيتنا القائمة على التنويع، والإدارة التشغيلية القوية والاستحواذ على الأعمال المربحة، تظهر جلياً من هوامش الربح الإجمالي وصافي الربح البالغة 28.8% و15.7% في الربع الأول».

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