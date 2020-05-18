234 مليون درهم أرباح «ترانسغارد» السنوية

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة «ترانسغارد» لحلول الأعمال، أمس، عن النتائج الموحدة للسنة المالية 2019 - 2020 المنتهية في 31 مارس 2020، مبينةً تحقيق أرباح 234 مليون درهم، لتتجاوز المجموعة بذلك أرباحها المتوقعة بنسبة قياسية 25%، وأظهرت النتائج حصول «ترانسغارد» على عقود عمل جديدة بـ1.5 مليار، إطلاق شركة تزويد بالطعام خاصة بها، وتوسعة أخرى لباقة خدماتها وفوزها بعدد من الجوائز. وقد اختتمت المجموعة سنتها المالية بتحقيق إيرادات بلغت 2.55 مليار.

كفاءة تشغيلية

وقال غريغ وارد، المدير التنفيذي للمجموعة: «تأتي النتائج نتاج 4 سنوات من الجهود الحثيثة، جعلنا فيها أولويتنا تطبيق نظم الكفاءة التشغيلية في كل ما نقوم به، وهي منهجية عززت الحصيلة النهائية لميزانيتنا على الدوام. ولكن في أواخر فبراير الماضي، سرعان ما تبين أن الأمر يحتاج إلى أكثر من الكفاءة المحققة سابقاً كي تستطيع ترانسغارد عبور جائحة الفيروس التاجي كورونا بنجاح».

وأضاف: «كشف الفيروس عن درجة المرونة التي نتمتع بها، فبرامجنا التدريبية ما زالت هي ما يضع المعايير المرجعية لهذه الصناعة، وقدرتنا على الإبداع والابتكار قادتنا إلى تطوير منتجات جديدة وفريق عملنا المتفاني يقف وراء كل نجاح نفخر به».

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