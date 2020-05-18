شراء انتقائي على «القياديات» يضيف لسوق دبي 1.8 مليار

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسواق المحلية في ختام جلسة أمس، وربح سوق دبي 1.8 مليار درهم، مدعوماً بعمليات شراء انتقائي استهدفت أسهماً قيادية في «العقار» مع استقرار «البنوك»، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً، متأثراً بـ«الاتصالات» و«الاستثمار».

وصعد سوق دبي 0.91% إلى 1911.83 نقطة، بدفع «العقار» و«الاستثمار» و«الخدمات» و«البنوك» و«التأمين» و«النقل»، وزاد سوق أبوظبي هامشياً 0.05% عند 4065 نقطة، وسط تباين أداء المؤشرات القطاعية حيث انخفض «الاتصالات» و«الاستثمار»، فيما ارتفع «البنوك» و«الطاقة» و«العقار».

وخيّم الهدوء على التداولات، واستقطبت الأسهم 272 مليوناً، منها 198.3 مليوناً لـ«دبي»، و73.7 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 277 مليون سهم، بواقع 256.9 مليوناً في «دبي»، و20 مليوناً في «أبوظبي»، عبر 4923 صفقة. ونشطت التداولات على سهم «أمانات» 38.5 مليوناً (46.7%) ليرتفع 3.4% بعد أنباء عن مفاوضات مُبكّرة لشراء حصة في الشركة، بحسب «بلومبيرغ».

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.22% بدعم «إعمار العقارية» 0.84%، و«إعمار للتطوير» 0.52%، و«إعمار مولز» 1.68%، و«داماك» 1.63%، و«ديار» 2.83%، و«الاتحاد العقارية» 3.57%، وزاد «البنوك» 0.07% بارتفاع «أملاك» 8%، و«جي إف إتش» 3.81%.

ونما «الاستثمار» 5.8% بدعم «دبي للاستثمار» 3.63%، و«دبي المالي» 14.93%، وارتفع «النقل» 0.47% بدفع «العربية للطيران» 2%. وهيمن على النشاط بعد «أمانات» سهم «دبي المالي» 32.36 مليوناً، تلاه «إعمار العقارية» 22.6 مليوناً، وسجّل «دبي المالي» أكبر ارتفاع 14.93%، فيما كان «الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً 5%.

وعمد العرب نحو الشراء، بصافي 16.4 مليوناً، فيما اتجه الخليجيون والأجانب والمواطنون نحو التسييل بنفس القيمة، بواقع 4.78 ملايين للخليجيين، و4.7 ملايين للأجانب، و6.9 ملايين للمواطنين.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض «الاتصالات» 0.26% بضغط «اتصالات»، وتراجع «الاستثمار» 0.6% لهبوط «العالمية القابضة» 0.23%، و«الواحة كابيتال» 3.96%.

وارتفع «البنوك» 0.05% بصعود «أبوظبي التجاري» 0.25%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.92%، وزاد «العقار» 0.06% لارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 0.86%، ونما «الطاقة» 0.51% بدفع «دانة غاز» 0.48%، و«أدنوك للتوزيع» 0.72%.

وتصدّر «اتصالات» النشاط 19.87 مليوناً، تلاه «أبوظبي الأول» 9.6 ملايين، ثم «الدار» 9.5 ملايين، وحقق «أدنيك» أكبر ارتفاع 3.39% وكان «جلفار» الأكثر انخفاضاً 5%.

ومال العرب والخليجيون والمواطنون للشراء، باستثمار 15.8 مليوناً، منها مليون للخليجيين، و14.6 مليوناً للمواطنين، و200 ألف للعرب، فيما فضّل الأجانب التسييل.

تسييل

وعمدت المؤسسات نحو التسييل في السوقين، بصافي 31.76 مليوناً، منها 31.2 مليوناً بـ«دبي»، و600 ألفاً بـ«أبوظبي»، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء بواقع 31.2 مليوناً في «دبي»، و600 ألفاً في «أبوظبي».

إفصاحات

وافقت «ديار للتطوير»، على تسهيلات بنكية، وتقديم ضمانات القرض، وأعلنت أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها 1.528 مليار درهم، يما يعادل 26.46% من رأسمالها.

تناقش عمومية «دبي للاستثمار»، مقترح توزيع أرباح 10% عن 2019، يوم 3 يونيو المقبل.

أجّلت «أرابتك القابضة» الإفصاح عن نتائج 2019 لموعد أقصاه 14 يونيو المقبل.

تنظر عمومية «الاتحاد العقارية» استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم يوم 30 الجاري، وتجديد الموافقة على شراء 10% من أسهمها.

15.52 مليوناً أرباح «دبي للمرطبات» الفصلية.

انتخب مجلس إدارة «الشارقة للأسمنت»، عثمان محمد شريف، رئيساً، وسعيد عبدالله المطوع نائباً.

أجّل بنك الشارقة نشر بياناته المالية السنوية لعام 2019، لمدة أقصاها 15 يوماً، بالتنسيق مع الجهات المعنية المختصة، وذلك إفساحاً في المجال لإتمام الإجراءات، والحصول على الموافقات اللازمة في هذا الخصوص.

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