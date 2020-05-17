تسهيل جديد لزيادة السحب من محفزات «المركزي»

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

أصدر مصرف الإمارات المركزي إشعاراً يشمل توضيحات إضافية لطلبات تأجيل السداد تحت خطة الدعم الاقتصادي، وذلك لتسهيل تطبيق خطة الدعم بهدف تحفيز البنوك وشركات التمويل على سحب المزيد من تسهيلات السيولة الممنوحة من المصرف المركزي بتكلفة صفرية لاستخدامها لمصلحة شركات القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد الذين تأثروا سلباً بتداعيات الجائحة.

وأعلن «المركزي» عن إحراز البنوك العاملة بالدولة تقدماً كبيراً في دعم العملاء المتأثرين بتداعيات تفشي وباء «كوفيد 19»، حيث سحبت نحو 77% من تسهيلات السيولة البالغة قيمتها 50 مليار درهم، أي ما يعادل 38.5 مليار درهم من التمويل الممنوح لها حتى تاريخه ضمن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة.

وذكر أنه بموجب الإشعار، يجب على البنوك وشركات التمويل النظر في الظروف المحددة للمقترضين المتضررين للحصول على طلب تأجيل السداد ضمن خطة الدعم الاقتصادي، حيث إن الخيارات لمنح التأجيلات تشمل تأجيل مبلغ أصل القرض فقط أو تأجيل سداد الفائدة/‏‏ الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً أو تأجيل الفائدة/‏‏ الأرباح فقط. وأوضح الإشعار أن الخيار الأكثر طلباً سيكون تأجيل سداد الفائدة/‏‏ الأرباح ومبلغ أصل القرض معاً إلا إذا سمحت ظروف المقترض بقبول خيارات أخرى.

ورحب المركزي بالمبادرات التي تقوم بها بعض البنوك لمساندة عملائها المتضررين من دون أية سحوبات من البرنامج العام المتاح لهم. وأعلن المركزي عن نشر قائمة البنوك التي استخدمت أكثر من 50% من تسهيلات السيولة لخطة الدعم التي تهدف إلى حماية ومساندة العملاء المتأثرين في هذه الظروف الاستثنائية. وحث المصرف المركزي البنوك على سحب التمويل الممنوح لها والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.

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