الأسهم تتباين في أسبوع البحث عن محفزات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام تعاملات الأسبوع الماضي في ظل غياب المحفزات بعد إعلان غالبية البنوك الكبرى عن نتائجها الفصلية للربع الأول، ليرتفع سوق أبوظبي مدعوماً بأسهم الاتصالات والعقار، فيما هبط سوق دبي بضغط من البنوك.

وارتفع سوق أبوظبي 0.13% إلى 4067 نقطة، مع صعود أسهم الاتصالات والعقار والصناعة، فيما تراجع سوق دبي 1.46% ليغلق عند 1894.47 نقطة، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.5 مليار درهم، منها 968.4 مليوناً في دبي، و557.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 984.5 مليون سهم، موزعة بواقع 813.9 مليوناً في دبي، و170.6 مليوناً في أبوظبي، من خلال 27.7 ألف صفقة.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق الإماراتية تباينت الأسبوع الماضي مع غياب المحفزات إلى جانب تعرض بعض أسهم البنوك لضغوط بعد إعلان انكشافات محدودة على «فينيكس كوموديتيز» ومجموعة «إن إم سي». وتوقع دياب استمرار الأداء المتذبذب في الأسواق في الفترة القادمة لحين ظهور محفزات جديدة تدعم الأسهم على الصعود مجدداً.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع الاتصالات 5.51% بعد ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع العقار 2.91% مستفيداً من ارتفاع «الدار» 2.98%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.04%.

فيما انخفض قطاع البنوك 2% مع هبوط «أبوظبي الأول» 2.29%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.55%، فيما استقر «أبوظبي التجاري»، ونزل قطاع الطاقة 1.73% مع تراجع «دانة غاز» 4.4%، و«أدنوك للتوزيع» 0.36%، فيما ارتفع «طاقة» 3.64%، وانخفض قطاع الاستثمار 1% مع تراجع «إشراق» 10%، و«العالمية القابضة» 0.69%، فيما صعد «الواحة كابيتال» 0.14%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بسيولة 152 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 86.2 مليون درهم، ثم «الدار» بتداولات 82 مليون درهم.سوق دبي

ضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك 1.45% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.85%، و«دبي الإسلامي» 2.3%، وتراجع قطاع العقار 1.17% بضغط هبوط «إعمار العقارية» 3.25%، و«الاتحاد العقارية» 1.06%، و«إعمار للتطوير» 5.91%، و«ديار» 6.08%، و«أرابتك» 6.59%، فيما صعد «داماك» 7.58%، و«إعمار مولز» 3.48%.

وهبط قطاع الاستثمار 2.14% على أثر تراجع «دبي للاستثمار» 1.79%، و«سوق دبي المالي» 3.21%، و«شعاع كابيتال» 3.07%، وانخفض قطاع النقل 0.36% مع انخفاض «العربية للطيران» 3.85%، و«الخليج للملاحة» 2.7%، فيما زاد «أرامكس» 2.64%.

تزعم «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً 257.74 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 142.84 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» جاذباً 121.7 مليون درهم. وحقق «داماك» أكبر ارتفاع بنسبة 7.58%، تلاه «بنك المشرق» 6.17%، ثم «دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين» 5.13%، فيما كان «سلامة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8.3%.

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