3 مليارات مكاسب سوق دبي بضم سهمين لـ«إم إس سي آي»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

صعد سوق دبي في ختام جلسة أمس، وسط مكاسب سوقية ناهزت 3 مليارات درهم، مدفوعاً بمكاسب سهم «الإمارات دبي الوطني» بالأساس، بعد ضمه و«داماك» لمؤشر «إم إس سي آي» القياسي العالمي، بينما هبط سوق أبوظبي، بضغط تراجع «أبوظبي الأول»، بعد إعلانه الانكشاف على «فينيكس كوموديتز».

وارتفع «دبي» 1.52 %، إلى 1921.15 نقطة، بدفع «العقار» و«البنوك» و»الخدمات» و«النقل» و«الاستثمار»، وهبط «أبوظبي» 1.82 %، لـ4058.95 نقطة، بضغط «البنوك» و«العقار» و«الاستثمار» و"الاتصالات".

وبلغت السيولة الإجمالية 425.7 مليوناً، منها 285.4 مليوناً لـ«دبي»، استحوذ «الإمارات دبي الوطني» على 44 % منها، و140.3 مليوناً لـ«أبوظبي»، وجرى تداول 266.7 مليون سهم، بواقع 223.4 مليوناً في «دبي»، و43.3 مليوناً في «أبوظبي»، من خلال 7070 صفقة.

وقال وسطاء بالسوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تباينت، بصعود «دبي»، وسط التفاؤل بضم «الإمارات دبي الوطني» و«داماك» لمؤشر «إم إس سي آي»، ما يجعلهما متاحين أمام المستثمرين العالميين، ويعزّز تنويع قاعدة المساهمين، ويسهم بتحسين سيولة الأسهم ووضع السوق ككل.

وأعلنت مؤسسة «إم إس سي آي» للأسواق، أمس، ضم «الإمارات دبي الوطني»، إلى مؤشرها القياسي العالمي، اعتباراً من نهاية مايو الجاري، كما قررت إضافة «داماك العقارية» إلى مؤشرها للشركات الصغيرة والمتوسطة، مقابل خروج «أرابتك القابضة» و«إشراق للاستثمار» و«رأس الخيمة العقارية».

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي، ارتفاع «البنوك» 2.8 %، و«العقار» 0.57 %، و«الاستثمار» 0.7 %، و«النقل» 1.2 %. وتصدّر «الإمارات دبي الوطني»، النشاط 126.13 مليوناً، تلاه «الاتحاد العقارية» 23.5 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 22.8 مليوناً. وكان «داماك» الأكثر ارتفاع 7.75 %، وسجّل «أمان» أكبر انخفاض 3.52 %.

واتجه الأجانب للشراء، فيما مال العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 6.93 ملايين، منها 4.13 ملايين للعرب، و1.33 مليون للخليجيين، و1.47 مليون للمواطنين.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي، انخفاض «البنوك» 2.81 %، بضغط «أبوظبي الأول» 3.79 %، وتراجع «العقار» 0.32 %، و"الاتصالات» 0.67 %، و«الاستثمار» 2.18 %، وارتفع «الطاقة» 2 %. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، 43.4 مليوناً، تلاه «اتصالات» 23 مليوناً، ثم «الدار» 21 مليوناً، وسجّل «سوداتيل» أكبر ارتفاع 5.84 %، وكان «أبوظبي لبناء السفن»، الأكثر انخفاضاً 4.98 %.

وفضّل العرب والخليجيون والمواطنون الشراء، باستثمار 44.6 مليوناً، منها 2.3 مليوناً للعرب، و11.6 مليوناً للخليجيين، و30.7 مليوناً للمواطنين، فيما مال الأجانب للتسييل.

إفصاحات

* سجّلت أرباح «عُمان للتأمين» الربعية 56.07 مليون درهم.

* صادقت عمومية «الخليج للملاحة» على ميزانية 2019، وأعلنت استكمالها إصدار صكوك إسلامية غير قابلة للتحويل.

* أجّل «السلام البحرين» اجتماع إدارته للموافقة على البيانات الفصلية حتى إشعار آخر.

* قررت «الوطنية الدولية»، تأجيل عموميتها من 19 الجاري إلى موعد آخر يحدد لاحقاً.

* تقرر تأجيل اجتماع «تكافل الإمارات» السنوي حتى إشعار آخر.

* أقرت «إشراق للاستثمار» استثمارين، الأول بـ1.35 مليون دولار، في صكوك بأرباح 12% تدفع نصف سنوي سنوياً، وتستحق بعد 5 سنوات، والثاني، مقايضة غير نقدية لاستثمارين من الديون الحالية، بقيمة 25.5 مليون دولار، بحصص وحدات في صندوق ائتماني، وتسديد أرباح سنوية 7%، ونسبة عائد داخلي سنوي 11 %.

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