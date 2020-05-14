147 مليون دولار أرباح ربعية للبنك العربي

المصدر: دبي- البيان

بلغ صافي أرباح مجموعة البنك العربي، بعد الضرائب والمخصصات، 147.6 مليون دولار، للفترة المنتهية في 31 مارس، مقارنة مع 231.8 مليون دولار للفترة المقابلة في 2019، ما يعني تراجعاً نسبته 36 %. وحافظ البنك على قاعدة رأسمالية متينة، حيث بلغ إجمالي حقوق الملكية، 9.2 مليارات دولار بنهاية الربع الأول.

وقال صبيح المصري رئيس مجلس الإدارة: «النتائج المالية، هي مؤشر واضح على قوة وفعالية نموذج عمل البنك القائم على تنويع الأعمال إقليمياً وعالمياً، وأشار إلى أن المرحلة القادمة، ستكون مرحلة صعبة على الاقتصاد العالمي، وستشهد تباطؤاً بالنمو، وصعوبات لدى العديد من القطاعات، نتيجة لتفشي وباء «كورونا» «كوفيد 19»، إلا أن هناك ثقة كبيرة بمجموعة البنك العربي، وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف والمجالات». وقال إن البنك تعامل في السنوات السابقة مع العديد من التحديات، وأثبت نجاعة استراتيجيته وتخطيه للعديد من الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم.

وأكد نعمة صباغ المدير العام التنفيذي للبنك، قدرة البنك على إدارة أصوله في مختلف قطاعات وأسواق عمله الرئيسة، وأشار إلى أن البنك اقتطع مخصصات إضافية، مقابل محفظة الديون العاملة لبعض القطاعات الاقتصادية، وذلك كإجراء احترازي، نتيجة للأوضاع الاقتصادية الناتجة عن وباء «كورونا» كوفيد 19، ما أثر في النتائج المالية للبنك، علماً بأن صافي الأرباح التشغيلية للبنك، بلغت 337 مليون دولار، وبتراجع لم يتجاوز 2 % عن نفس الفترة من العام السابق.

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