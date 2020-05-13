400 مليون درهم انكشافات 3 بنوك إماراتية على "فينيكس"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتفعت قائمة البنوك وشركات التمويل المدرجة في أسواق الإمارات غير المنكشفة على ديون شركة "فينيكس كوموديتيز"، المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية من 17 إلى 22 بنكا وشركة تمويل حتى اليوم الأربعاء، فيما قال بنك أبوظبي الأول، إن لديه انكشافات على ديون المجموعة وشركاتها التابعة بقيمة إجمالية 73.2 مليون دولار (269 مليون درهم) على شكل قروض ثنائية وقروض مشتركة مع مؤسسات إقراض دولية.

ووفق رصد "البيان الاقتصادي"، يصل عدد البنوك المنكشفة إلى 3 بنوك وهي "أبوظبي الأول" و"الإمارات دبي الوطني" و"المشرق" بما يناهز 400 مليون درهم، فيما أكدت 5 بنوك مدرجة وهي "بنك الشارقة" و"المصرف العربي المتحد" و"دبي التجاري" و"جي إف إتش" و"مصرف السلام البحرين" عدم الانكشاف على الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر.

وقال بنك أبوظبي الأول في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، إن انكشافه على مجموعة "فينيكس كوموديتيز" يبلغ 7.7 ملايين دولار على شكل قرض مشترك مع عدد من مؤسسات الإقراض الدولية.

وأوضح البنك أن لديه انكشاف على اثنتين من الشركات التابعة للمجموعة، ويتمثل في إجمالي 55.3 مليون دولار لشركة "فينيكس جلوبل دي ام سي سي" على شكل قروض ثنائية وقروض مشتركة مع مؤسسات إقراض دولية، ونحو 10.2 ملايين دولار لشركة "إس إم إي جي" على شكل قروض ثنائية.

وبحسب افصاح "أبوظبي الأول"، قام البنك بتأمين القروض المشتركة عبر مجموعة من آليات الضمان تضمن تعهدات الحسابات المصرفية، تحويل إيرادات لصالح البنك، وضمانات مؤسسية، كما تم تأمين القروض الثنائية الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة بضمانات مؤسسية بعضها مضمون بهوامش نقدية.

وكان بنك "الإمارات دبي الوطني" أعلن أمس انه ليس لديه انكشاف مباشر على الشركة ولكنه لديه انكشاف بمبلغ 23.66 مليون دولار (86.9 مليون درهم) على شركة فينيكس جلوبال دي إم سي سي، الفرعية والمملوكة بالكامل لفينيكس كوموديتيز.

فيما أكد "بنك المشرق" انه ليس لديه إي أنكشاف على ديون الشركة الأم أو أي من شركاتها التابعة عدا "فينيكس جلوبال" إذ للبنك انكشاف عليها بقيمة 43.06 مليون درهم بموجب عقود صرف العملات الأجنبية.

وقالت بنوك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الشارقة الإسلامي ورأس الخيمة الوطني، ومصرف عجمان، ودبي الإسلامي، وبنك الإمارات للاستثمار، وبنك الفجيرة الوطني، وبنك الاستثمار، ودار التمويل، والاثمار القابضة، والمصرف الخليجي التجاري، وأملاك للتمويل، والإمارات الإسلامي، وبنك ام القيوين الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك رأس الخيمة انها ليس لديها أي انكشافات على الشركة أو أي من شركاتها التابعة.

وذكرت تقارير قبل أيام نقلا عن وثيقة أن "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي" تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار (1.47 مليار درهم)

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

وتقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن فينيكس تلقى باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن ظهور فيروس كورونا، مما أثر على مشتقات مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملات أخرى.

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