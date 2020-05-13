"القابضة" أبوظبي تستحوذ على 50% من الظاهرة للإنتاج الغذائي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة متنوعة من الشركات الكبرى العاملة في القطاعات الرئيسية غير النفطية لإقتصاد إمارة أبوظبي، عن التوصل إلى اتفاق للاستحواذ على 50% من شركة "الظاهرة"، إحدى الشركات العاملة في المجال الزراعي والمتخصصة في منتجات الأعلاف والسلع الغذائية الأساسية.

وستساهم عملية الاستحواذ هذه، الخاضعة لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، في توسيع نطاق استثمارات "القابضة" (ADQ) وتعزيزها في مجال الأغذية الزراعية، والتي تتضمن أيضاً استثماراتها في شركات"أغذية" و"الفوعة" و"سلال".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "الظاهرة"، التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقراً لها، تتخصص بزراعة وإنتاج وبيع الأعلاف والسلع الغذائية وإدارة سلسلة الإمداد بكافة مراحلها.

وتتواجد "الظاهرة" في أكثر من 20 دولة وتلبي منتجاتها احتياجات أكثر من 45 سوقاً حول العالم، كما يعمل بالشركة خمسة آلاف موظف.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "القابضة": "يحظى مجال الزراعة والأغذية بأهمية استراتيجية في القابضة نظراً لتسارع نموه ومساهمته في تحقيق الأجندة الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي. وقد تمكّنت الظاهرة منذ تأسيسها بدولة الإمارات في عام 1995 من تحقيق النمو لتصبح شركة عالمية متخصصة في إنتاج الأغذية والأعلاف، كما تعد الشركة ركيزة محورية في مسيرة الأمن الغذائي لإمارة أبوظبي ولدولتنا بشكل عام".

وأضاف: "لا شك أن (الظاهرة) ستساهم في تكثيف جهودنا الحالية الهادفة إلى توسيع نطاق أعمال القابضة بمجال إنتاج الأغذية وتوزيعها. وفي الوقت ذاته، فإن استثمارنا الجديد سيمكنها من توسعة نطاق أعمالها وحضورها، كما سيدعم أهداف إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تنويع مصادر الغذاء، لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الأغذية".

من جانبه، قال خديم الدرعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة "الظاهرة": "نرحّب باستثمار (القابضة)، ونحن سعداء بآفاق النمو التي سيثمر عنها هذا التعاون. ويأتي ذلك في الوقت الذي تلتزم فيه (الظاهرة) بالتوسع عالمياً في مجال الزراعة ومعالجة الإغذية الزراعية، وتطوير سلسلة القيمة المتكاملة التابعة لنا، بما يمكننا من تلبية احتياجات الأمن الغذائي لدولة الإمارات".

وأضاف الدرعي: "سوف تستفيد (الظاهرة) من هذا التعاون مع (القابضة) كشريك موثوق يمتلك عمليات واسعة النطاق وموارد عالمية المستوى، حيث سيمكّنها ذلك من تسخير خبرات المجموعة لتحقيق رؤية الأمن الغذائي لحكومة أبوظبي والتي أصبحت اليوم ذات أهمية أكبر من أي وقت مضى".

وتدير "الظاهرة" أراضٍ زراعية مروية تمتد على مساحة 350 ألف فدان في مناطق محتلفة من جميع أنحاء العالم، والتي تطل على أنهار متنوعة، مثل الدانوب وكولورادو والنيل، حيث تعتمد أحدث تقنيات وآلات الري والزراعة. وعلى مدار السنوات الماضية، تمكنت الشركة من القيام باستثمارات بارزة في مجال اللوجستي، بهدف ضمان امتلاك شبكة قوية من وسائل النقل البرية وعمليات الشحن البحرية للبضائع.

كما تمتلك "الظاهرة" وتدير 15 مصنعاً ومنشأة مزوّدة بأحدث معدات معالجة وتعبئة الأعلاف، والتي تساهم من خلالها في تلبية احتياجات شركات منتجات الألبان وشركات تربية الماشية.

كما تقوم الشركة بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل، بما في ذلك مجموعة متنوعة من الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الحبوب التي تقوم بتجارتها بفضل البنية التحتية التي تمتلكها الشركة. وتقوم الشركة بتشغيل ثلاثة مصانع لضرب الأرز بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ألف طن من الأرز سنوياً في كلا من الهند وباكستان والامارات وتحديدا في مدينه خليفه الصناعيه (كيزاد)، التابعة لـ "موانئ أبوظبي" إحدى الشركات التابعة لـ "القابضة".

كما تمتلك "الظاهرة" حصصاً في ثلاثة مصانع لطحن الدقيق والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 500 ألف طن في كلٍ من اليونان وبلغاريا. بالإضافه الى معصره لانتاج زيت الزيتون بطاقه انتاجيه ١٠ الاف طن سنوياً في المغرب، ومزارع البان في صربيا والامارات بعدد ٢٠ الف راس من الابقار بطاقه انتاجيه ٨٠ مليون لتر من الحليب سنوياً.

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