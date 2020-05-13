269 مليون درهم انكشاف بنك أبوظبي الأول على "فينيكس"

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلن بنك أبوظبي الأول، عن انكشافات على ديون مجموعة "فينيكس كوموديتيز" وشركاتها التابعة بقيمة إجمالية 73.2 مليون دولار (269 مليون درهم) على شكل قروض ثنائية وقروض مشتركة مع مؤسسات إقراض دولية.

وقال البنك في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، إن انكشافه على مجموعة "فينيكس كوموديتيز" يبلغ 7.7 ملايين دولار على شكل قرض مشترك مع عدد من مؤسسات الإقراض الدولية.

وأوضح البنك أن لديه انكشاف على اثنتين من الشركات التابعة للمجموعة، ويتمثل في إجمالي 55.3 مليون دولار لشركة "فينيكس جلوبل دي ام سي سي" على شكل قروض ثنائية وقروض مشتركة مع مؤسسات إقراض دولية، ونحو 10.2 ملايين دولار لشركة "إس إم إي جي" على شكل قروض ثنائية.

وذكر البنك، أنه قام بتأمين القروض المشتركة عبر مجموعة من آليات الضمان تضمن تعهدات الحسابات المصرفية، تحويل إيرادات لصالح البنك، وضمانات مؤسسية، كما تم تأمين القروض الثنائية الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة بضمانات مؤسسية بعضها مضمون بهوامش نقدية.

وانخفض سهم "أبوظبي الأول" في تداولات اليوم بنحو 379% بعد التداول على 1.83 مليون سهم بقيمة 20.3 مليون درهم من خلال 221 صفقة.

وتخضع شركة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، بالإضافة للفحم والمعادن، للتصفية، بعد أن راكمت خسائر محتملة لتداول بالمشتقات بأكثر من 400 مليون دولار.

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

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