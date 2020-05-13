محدودية انكشافات البنوك تضيف ملياراً للأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز مليار درهم في ختام جلسة أمس، بعدما عوضت خسائرها الصباحية، مدعومةً بمكاسب الأسهم القيادية في «العقار» و«الاتصالات»، وسط تفاؤل المستثمرين بعد إعلان بنكين فقط انكشافهما على «فينيكس كوموديتيز».

وارتفع سوق دبي 0.46 % إلى 1892.22 نقطة، لصعود أسهم العقار والخدمات والاستثمار والنقل والسلع، وزاد سوق أبوظبي 0.33 % عند 4134.1 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والتأمين والصناعة.

فيما راوحت السيولة مكانها بالغةً 268 مليون درهم، منها 143.5 مليوناً لـ«دبي»، و124.6 مليوناً لـ«أبوظبي»، بتداول 153.3 مليون سهم، بواقع 113.6 مليوناً في «دبي»، و39.67 مليوناً في «أبوظبي»، عبر 4820 صفقة.

سوق دبي

وعزّز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.65 % بدفع «إعمار العقارية» 0.41 %، و«إعمار للتطوير» 2.07 %، و«إعمار مولز» 1.77 %، و«داماك» 0.1 7%، و«ديار» 0.8 %، فيما انخفض «أرابتك» 2.1 6%، و«الاتحاد العقارية» 0.74 %، وصعود «الاستثمار» 1.46 % مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.81 %، و«شعاع كابيتال» 4.69 %، فيما انخفض «دبي المالي» 0.45 %.

وزاد «النقل» 1.92 % بدعم «العربية للطيران» 2%، و«أرامكس» 1.98 %، فيما استقر «الخليج للملاحة»، فيما انخفض «البنوك» هامشياً 0.02 % لتراجع «دبي الإسلامي» 0.29 %، و«الإمارات دبي الوطني» 0.47 %، بينما ارتفع «المشرق» 4.53 %.

وتصدّر «دبي الإسلامي» النشاط بـ28.5 مليوناً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 24 مليوناً، ثم «إعمار العقارية» 17.4 مليوناً. وحقق «المدينة للتمويل»، أكبر ارتفاع 5.88 % فيما كان «سلامة للتأمين» الأكثر انخفاضاً 4.17 %.ومال العرب والمواطنون نحو الشراء بصافي 5.7 ملايين، منها 2.5 مليون للعرب، و3.14 ملايين للمواطنين، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، زاد قطاع البنوك هامشياً 0.01 % بدعم «أبوظبي التجاري» 0.75 %، وسط استقرار «أبوظبي الأول»، و«أبوظبي الإسلامي». ونما «العقار» 1.1 1% بصعود «الدار» 1.16 %، و«رأس الخيمة العقارية» 0.29 %، وارتفع «الاتصالات» 2.04 %. فيما انخفض «الطاقة» 1% مع هبوط «أدنوك للتوزيع» 1.07 %، و«طاقة» 4.93 %، في حين ارتفع «دانة غاز» 0.32%.

وتصدّر «أبوظبي الأول» التداولات بـ35.8 مليوناً، تلاه «أبوظبي التجاري» 19.4 مليوناً، ثم «اتصالات» 19.12 مليوناً. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع 7.93 %، وكان «طاقة» الأكثر انخفاضاً 4.93 %.

وعمد العرب والمواطنون نحو الشراء، باستثمار 6.8 ملايين، منها 1.9 مليون للعرب، و4.9 ملايين للمواطنين، فيما فضّل الخليجيون والأجانب التسييل، بالقيمة ذاتها، بواقع 400 ألف للخليجيين، و6.4 ملايين للأجانب.

المؤسسات

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، باستثمار 5.8 ملايين، بينما مالت نحو البيع في سوق دبي، بصافي 10.4 ملايين.

إفصاحات

* تجتمع إدارة «الوطنية للسياحة والفنادق» يوم 18 الجاري؛ للاطلاع على النتائج الربعية، وإقرار تخفيض رواتب العاملين بالمؤسسة لـ3 شهور ومدى إمكانية استمراره حال ظلّ الركود الاقتصادي العالمي، والموافقة على تعيين مقاول أعمال داخلية لمشروع «مارينا إنتركونتيننتال».

* تعقد «منازل» عموميتها يوم 28 الجاري إلكترونياً؛ للنظر في النتائج المالية 2019، واستمرار العمل لإصدار صكوك وتخويل إدارتها للمتابعة والتنفيذ.

* أفادت «المستثمر الوطني» بأن إدارتها اجتمعت أمس، واتخذت إجراءات لترشيد التكاليف والتصدي لـ«كورونا».

* عيّنت «جلفار» جوبا كومار، رئيساً للموارد البشرية اعتباراً من 3 الجاري.

* تجتمع إدارة «أرامكس» يوم 17 الجاري؛ للنظر في التاريخ المقترح لانعقاد عموميتها.

* بلغت خسائر «الرمز كابيتال» الربعية 68.5 مليون درهم، مقابل 12.45 مليوناً في الربع الأول 2019.

* سجلت «أسمنت الخليج» خسائر 28.9 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2020، مقابل أرباح 1.5 مليوناً في الفترة نفسها من 2019.

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