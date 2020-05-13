إدراج "الإمارات دبي الوطني" ضمن مؤشر "إم إس سي آي"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "إم إس سي آي"، عن مراجعتها نصف السنوية لشهر مايو 2020 لشركات أسواق الإمارات المالية في مؤشرات الأسواق الناشئة.

وقالت "إم إس سي آي" في بيان لها أمس، إنها أدرجت سهم بنك الإمارات دبي الوطني على مؤشر "إم إس سي آي" القياسي العالمي "الشركات الكبيرة".

وأشارت إلى أنه تم إضافة سهم داماك العقارية على مؤشر "إم إس سي آي" للشركات الصغيرة، فيما تم حذف ثلاث شركات أخرى من ذات المؤشر وهي "أرابتك القابضة" و"إشراق للاستثمار" و"رأس الخيمة العقارية".

وأشارت إلى أنه سيتم تطبيق التعديلات على المؤشرات بدءاً من يوم 29 مايو 2020.

وترتكز معايير الانضمام لمؤشر "إم إس سي أي" على نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 4 أسواق عربية أبرزها الإمارات والسعودية ومصر، علماً بأنه يخضع إلى مراجعة نصف سنوية في مايو ونوفمبر من كل عام.

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