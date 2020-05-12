"أمانات" تنفي الاندماج مع شركة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نفت شركة أمانات القابضة، ما يتداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول اندماج الشركة مع شركة أخري في سوق أبوظبي.

وقالت الشركة، في افصاح اليوم لسوق دبي المالي، إنه لا يوجد صحة للخبر المتداول والذى تم نشره بعد افصاح أمانات عن بند جدول الأعمال المضاف الى جدول الجمعية العمومية المنعقدة أخيراً لاقرار نقل إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وأوضحت أمانات، أنه لا يوجد ما يتوجب الإفصاح عنه أو ما قد يكون من شانه التأثير على سعر السهم مع استمرارية التزام الشركة بقواعد الإفصاح والشفافية.

وانخفض سهم أمانات في تداولات اليوم بسوق دبي بنسبة 0.1% بعد التداول على 15.28 مليون سهم بقيمة 11.9 مليون درهم من خلال 252 صفقة.

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