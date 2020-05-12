بنك المشرق: 43 مليون درهم قيمة الانكشاف على شركة تابعة لـ "فينيكس"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال بنك المشرق، اليوم الثلاثاء، إن لديه انكشافا بقيمة 43.06 مليون درهم على شركة "فونيكس جلوبال" التابعة لشركة "فينيكس كوموديتيز" بموجب عقود صرف العملات الأجنبية.

وأكد البنك في إفصاح لسوق دبي المالي، على عدم وجود أي انكشاف أخر على شركة "فينيكس كوموديتيز" أو أي من الشركات التابعة لها عدا "فونيكس جلوبال".

وتخضع شركة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، بالإضافة للفحم والمعادن، للتصفية، بعد أن راكمت خسائر محتملة لتداول بالمشتقات بأكثر من 400 مليون دولار.

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

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