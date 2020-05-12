مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم في ختام إغلاق أخضر لمؤشراتها

المصدر: وام

نجحت المؤشرات العامة لأسواق المال الإماراتية بالإغلاق على المربع الأخضر في جلسة الثلاثاء وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو مليار درهم في ختام التعاملات.

وجاء الاغلاق الأخضر للأسواق بدعم من عمليات شراء مؤسسي نفذت على بعض أسهم العقار والبنوك إضافة إلى قطاع الاتصالات المدرج في سوق العاصمة أبوظبي.

و ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.33 %مغلقا عند مستوى 4134 نقطة في حين نما المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.46 % مغلقا عند مستوى 1892 نقطة مقارنة مع اليوم السابق .

ويتضح من خلال الرصد اليومي لحركة التعاملات في سوق أبوظبي للأوراق المالية صعود سهم اتصالات إلى 15 درهما الأمر الذي عزز من دعم المؤشر العام للسوق فيما ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول إلى مستوى 11.62 درهم.. و لحق به سهم بنك أبوظبي التجاري إلى 4.05 درهم وارتفع سهم الدار العقارية إلى 1.74 درهم.

و في سوق دبي المالي ارتفع سهم إعمار إلى 2.43 درهم في حين صعد سهم آرامكس إلى 3.08 درهم و بنك المشرق إلى 69.95 درهم .. و في قطاع التأمين ارتفع سهم دار التكافل إلى 59 فلسا.

ووصلت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 270 مليون درهم وعدد الأسهم المتداولة 153 مليو سهم نفذت من خلال 4820 صفقة.

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