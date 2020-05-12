86.8 مليون درهم قيمة انكشاف "الإمارات دبي الوطني" على "فينيكس"

المصدر: البيان الإلكتروني

قال بنك الإمارات دبي الوطني، إن لديه انكشاف مباشر بقيمة 23.66 مليون دولار (86.83 مليون درهم) على شركة فينيكس جلوبال دي.إم.سي.سي، المملوكة بالكامل.

وأضاف البنك في إفصاح اليوم الثلاثاء لسوق دبي المالي، أن شركة فينيكس جلوبال دي.إم.سي.سي هي شركة تابعة مملوكة بالكامل لفينيكس كوموديتيز المحدودة.

وفي افصاح منفصل أكد مصرف الإمارات الإسلامي، على عدم انكشافه على شركة "فينيكس كوموديتيز أو على أي من شركاتها التابعة.

وتخضع شركة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية وبالأخص الأرز، بالإضافة للفحم والمعادن، للتصفية، بعد أن راكمت خسائر محتملة لتداول بالمشتقات بأكثر من 400 مليون دولار.

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

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