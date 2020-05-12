بنك أبوظبي الأول و"البحرين للمقاصة" يوقعان اتفاقية بشأن خدمات "الحافظ الأمين"

المصدر: وام

وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية الحافظ الأمين مع شركة البحرين للمقاصة لتقديم خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين في بورصة البحرين من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية على حد سواء.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود شركة البحرين للمقاصة لتعزيز خدمات ما بعد التداول وتوسيع قاعدة المستثمرين العالميين.

كانت الشركة قد اعتمدت مسبقاً خمس مؤسسات لتقديم خدمات الحافظ الأمين في البورصة تشمل أربعة بنوك دولية وذلك بعد انضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة البنوك المعتمدة لتقديم هذه الخدمة في بورصة البحرين.

وبموجب هذه الاتفاقية سيقدم بنك أبوظبي الأول خدمات الحافظ الأمين بالإضافة إلى خدمات الشركات المصدرة وأمين سجل وحدات الصناديق والعمل بمثابة وكيل التحويل وغيرها من الخدمات المصرفية للعملاء المستثمرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وقال عبد الله جعفر عابدين، مدير أول للعمليات بشركة البحرين للمقاصة: "نرحب بانضمام بنك أبوظبي الأول إلى قائمة المؤسسات التي تقدم خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين في بورصة البحرين ليتمكن عملاء البنك من الاستثمار في سوق المال البحريني .. و نتطلع إلى التعاون مع البنك لتقديم العديد من خدمات ما بعد التداول المبتكرة وتوفيرها إلى عملاء البنك".

من جهته قال كاشف دار العضو المنتدب رئيس خدمات الأوراق المالية في بنك أبوظبي الأول: "يلتزم البنك بتوسيع قاعدة عملائه وتقديم خدماتنا الخاصة بالأوراق المالية في جميع أسواق المنطقة.. واستناداً إلى خبراتنا الممتدة لنحو خمسين عاماً، فإننا نتطلع قدماً لمساندة الأعمال في الأسواق في المنطقة.. و يسرنا تقديم خدمات الحافظ الأمين في مملكة البحرين للمساهمة بدور إيجابي في دعم النجاحات التي تحققها شركة البحرين للمقاصة".

يذكر أن شركة البحرين للمقاصة شركة مملوكة بالكامل لبورصة البحرين برأس مال مصرح به قدره خمسة ملايين دينار في حين يبلغ رأس المال المدفوع مليون دينار، وهي شركة مرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي كمركز للإيداع والتسوية والتقاص توفر خدمات ما بعد التداول للمستثمرين.

وتوفر الشركة مجموعة من الخدمات تشمل الخدمات المتعلقة بالإيداع والمقاصة والتسوية والسجل المركزي والتسجيل لمعاملات الأوراق والأدوات المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز