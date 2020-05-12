8 بنوك مُدرجة في أسواق الإمارات غير منكشفة على "فينيكس"

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أكد "مصرف عجمان" و"بنك الاستثمار"، اليوم الثلاثاء، عدم انكشافهم على ديون شركة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية، لترتفع بذلك قائمة البنوك المدرجة في أسواق الإمارات غير المنكشفة من 6 أمس إلى 8 بنوك اليوم، فيما من المقرر أن تعلن باقي البنوك تباعاً عن مدي انكشافها من عدمه بعدما طلبت الأسواق الإفصاح عن ذلك.

وقال مصرف عجمان وبنك الاستثمار، في افصاحات اليوم، إنهما ليس لديهما انكشاف على أية ديون للشركة حتى تاريخه.

وأكدت مجموعة بنك أبوظبي التجاري أمس، على أنه لا يوجد أي انكشاف على هذه الشركة حتي تاريخه، فيما أشار مصرف أبوظبي الإسلامي إلى عدم انكشافه على الشركة.

فيما قال مصرف الشارقة الإسلامي، إنه لم يقدم أية تمويلات للشركة ولا يوجد أي انكشاف للمصرف عليها.

وذكر بنك أم القيوين الوطني، أنه ليس لديه انكشاف على ديون الشركة، فيما أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، عن أنه ليس لديه أي انكشاف على الشركة، كما أكد البنك التجاري الدولي على أنه ليس لديه أية اكشاف على الشركة أو أي من الشركات ذات الصلة.

وذكرت "رويترز" قبل أيام نقلا عن وثيقة أن "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي" والتي مقرها مركز دبي للسلع المتعددة تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

وتقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن فينيكس تلقى باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن ظهور فيروس كورونا، مما أثر على مشتقات مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملات أخرى.

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