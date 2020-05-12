1.85 تريليون ودائع مصرفية بنهاية الربع الأول

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

شهدت الودائع المصرفية في البنوك العاملة بالدولة، زيادة كبيرة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 1.85 تريليون درهم، مقابل 1.74 تريليون بنهاية الربع الأول للعام الماضي، بزيادة مقدارها 103.9 مليارات درهم، وبنسبة نمو 6 %.وأرجعت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، ارتفاع الودائع، لزيادة ودائع المقيمين وغير المقيمين معاً.

وارتفعت ودائع المقيمين بنهاية الربع الأول، لتصل إلى 1.63 تريليون درهم، مقابل 1.53 تريليون درهم بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 95.3 مليار درهم، وبنسبة نمو 9.5 %. كما ارتفعت ودائع غير المقيمين، من 208.2 مليارات بنهاية الربع الأول 2019، إلى 216.7 ملياراً بنهاية الربع الأول للعام الجاري، بزيادة مقدارها 8.6 مليارات، وبنسبة 4.1 %.

وجاء ارتفاع حجم الودائع المصرفية للمقيمين، في ظل نمو ودائع الشركات من 594.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2019، إلى 621.8 ملياراً بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بزيادة مقدارها 27.6 مليار درهم، وبنسبة 4.6 %، وكذلك ارتفاع ودائع الأفراد إلى 454.4 مليار درهم، مقابل 436.7 ملياراً بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 17.7 مليار درهم، وبنسبة 4 %، بينما تراجعت ودائع الحكومة بنحو 17.9 مليار درهم، لتبلغ 255.1 مليار درهم بنهاية مارس 2020.

أعلى نمو

وأشارت الإحصاءات إلى أن ودائع «20 مليون درهم فما أكثر»، سجلت أعلى نسبة نمو بين أنواع الودائع المصرفية، حسب الحجم، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت 1.11 تريليون درهم في مارس 2020، مقابل 948 مليار درهم بنهاية مارس 2019، بزيادة مقدارها 166.7 مليار درهم، وبنسبة 17.6 %، واستحوذت ودائع 20 مليون درهم فما أكثر، على 60.2 % من الإجمالي، وجاءت ودائع فئة من مليون إلى 5 ملايين، في الترتيب الثاني، بحصة 11.6 %، حيث بلغت 224.1 مليار درهم، مقابل 214.2 مليار درهم، بزيادة 9.9 مليارات، وبنسبة نمو 4.6 %.

وجاءت ودائع من 5 - 20 مليون درهم، في الترتيب الثالث، بحصة 11.8 %. وارتفعت من 207.5 مليارات بنهاية مارس 2019، إلى 219.4 ملياراً بنهاية مارس 2020، بزيادة 11.9 ملياراً، وبنسبة 5.7 %.

وجاءت ودائع من درهم إلى ربع مليون، في الترتيب الرابع، بحصة 7.5 %، متراجعة إلى 139.5 مليار درهم بنهاية مارس 2020، مقابل 141.4 ملياراً بنهاية مارس 2019. وحلت ودائع من 500 ألف إلى مليون درهم خامسة، بحصة 4.6 %.

وارتفعت إلى 85.7 مليار درهم، مقابل 82.5 ملياراً، وجاءت ودائع من 250 ألف درهم إلى 500 ألف درهم في الترتيب السادس، بحصة 3.7 %، وسجلت ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغت بنهاية مارس 2020، نحو 68.4 مليار درهم، مقابل 68.3 مليار درهم بنهاية الربع الأول 2019.

نوع الودائع

وبالنسبة لنوع الودائع، فقد ارتفعت ودائع التوفير إلى 183.4 مليار درهم بنهاية مارس 2020، مقابل 156.2 ملياراً بنهاية مارس 2019، بزيادة 27.3 ملياراً، وبنسبة 17.5 %، وتستحوذ ودائع التوفير على حصة 12 % من إجمالي الودائع، بينما تستحوذ ودائع تحت الطلب، التي سجلت ارتفاعاً إلى 603.6 مليارات درهم، على حصة 39.4 %، بينما بلغت قيمة الودائع الجارية، 719.6 مليار درهم حصة 47 %.

وعلى مستوى فئة أنواع العملات المستخدمة في حسابات الودائع المصرفية حسب النوع، فقد كان الجزء الأكبر منها بالدرهم، حيث بلغت 1.72 تريليون درهم، تشكل نسبة 70 %، في حين بلغت قيمتها بالعملات الأجنبية الأخرى، 460.8 مليار درهم، بنسبة 30 %.

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