الأسهم المحلية تقلّص تراجعها بعد نفي زيادة «المضافة»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

نجحت الأسهم المحلية في تقليص تراجعها بختام جلسة، أمس، بعد نفي وزارة المالية عزمها زيادة ضريبة القيمة المضافة أسوة بقرار السعودية بزيادتها من 5% إلى 15%، ما عزز معنويات المستثمرين، لا سيما مع إعلان بنوك مدرجة عدم انكشافها على شركة «فينيكس كوموديتيز».

وانخفض سوق دبي بنسبة 0.95% مقلصاُ خسائره التي وصلت إلى 2% في بداية الجلسة ليغلق عند 1883.51 نقطة، مع انخفاض شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا السلع والاتصالات، فيما تراجع سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04% إلى مستوى 4120.55 نقطة مع هبوط المؤشرات القطاعية كافة باستثناء الاستثمار.

وقال وسطاء لـ«البيان الاقتصادي»، استهلت الأسهم المحلية تداولاتها أمس على تراجع كبير متأثرة بهبوط السوق السعودي إثر إعلان المملكة زيادة الضريبة المضافة، لكن مع نفي وزارة المالية زيادة مماثلة في الإمارات بدأت الأسهم تقليص خسائرها وتزامن ذلك مع عدم انكشاف عدة بنوك مدرجة على شركة «فينيكس» بعد أنباء عن خضوعها للتصفية.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 320 مليون درهم، منها 205.14 مليون في دبي، و114.16 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 238 مليون سهم، موزعة بواقع 201.26 مليون في دبي، و37.16 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6023 صفقة.

سوق دبي

وتراجع سوق دبي مع انخفاض قطاع البنوك 1.42% بعد تراجع «دبي الإسلامي» 2.33%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.93%، و«جي إف إتش» 1.48%، وانخفض قطاع العقار 1% بضغط هبوط «إعمار العقارية» 0.82%، و«إعمار للتطوير» 2.52%، و«إعمار مولز» 0.87%، و«الاتحاد العقارية» 1.81%، و«أرابتك» 1.97%، و«ديار» 4.24%.

فيما ارتفع «داماك» وحيداً 2.47%.وهبط قطاع الاستثمار 1.33% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.9%، و«سوق دبي المالي» 2.05%، و«شعاع كابيتال» 4.97%، ونزل قطاع النقل 1% مع تراجع «العربية للطيران» 1.96%، و«أرامكس» 0.33%، فيما استقر «الخليج للملاحة».

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 60 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 30 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 21 مليون درهم، ولم ترتفع سوى 3 أسهم تصدرها «دو» بنسبة 3%، فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.97%.

وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 13.4 مليون درهم، منها 10.2 ملايين للعرب، و3.2 ملايين للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 13.4 مليون درهم، موزعة بواقع 3.4 ملايين للخليجيين، و9.97 ملايين للأجانب.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، هبط قطاع البنوك 0.14% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 1.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.49%، فيما ارتفع «أبوظبي الأول» 0.17%، وهبط قطاع العقار 0.2% مع انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 3.12%، فيما استقر «الدار».

وتراجع قطاع الاتصالات 0.54% نتيجة تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، ونزل قطاع الطاقة 1.48% بفعل نزول «دانة غاز» 4.43%، في مقابل ارتفاع «طاقة» 4.55%، واستقرار «أدنوك للتوزيع»، بينما ارتفع قطاع الاستثمار 6.63% نتيجة ارتفاع «العالمية القابضة» 9.22%.

وذلك بالرغم من نزول «إشراق» 4.89%، و«الواحة كابيتال» 4.92%. وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بسيولة 30 مليون درهم، تلاه «الدار» بسيولة 18 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 16 مليون درهم.

وحقق «العالمية القابضة» أكبر ارتفاع بنسبة 9.22% فيما كان «الواحة كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.92%. وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 26 مليون درهم، منها 25.65 مليوناً للمواطنين، و475 ألفاً للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 26 مليون درهم، منها مليونا درهم للخليجيين، و24 مليوناً للأجانب.

تباين

وتباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار مليون درهم، فيما اتجهت نحو التسييل، في سوق دبي، بصافي استثمار 12.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بسوق دبي، بصافي استثمار 12.5 مليون درهم، ونحو البيع بسوق أبوظبي بصافي استثمار مليون درهم.

إفصاحات

* ارتفعت خسائر «إكسا الهلال الأخضر» إلى 1.4 مليون درهم، في الربع الأول من العام الجاري.

* تجتمع «الشارقة للأسمنت» يوم 16 الجاري؛ لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائبه.

* تجتمع «ديار للتطوير» يوم 14 الجاري؛ للموافقة على تسهيلات بنكية المطروحة، وتقديم ضمانات القروض.

* ربحت «أورينت للتأمين» 171.02 مليون درهم في الربع الأول.

* خسرت «الوطنية للتأمينات» في الربع الأول 15.8 مليوناً.

* 7.658 ملايين درهم خسائر «الفردوس القابضة» الربعية.

* 6.1 ملايين درهم خسائر «الإمارات للاستثمار» الفصلية.

* أعلنت شركة تابعة لـ«مزايا» القابضة في الإمارات توقيع اتفاقية بيع عقار مملوك لها بدبي، وسيتم السداد نقداً، بقيمة 40 مليون درهم، وعيني عبر وحدات عقارية مدرة للدخل، تمنح من المشتري وسيتم تسجيلها بقيمتها العادلة، البالغة 37 مليوناً.

* أعلنت «الاستشارات المالية الدولية» الكويتية أن شركتها التابعة «الأولى للتأمين التكافلي» استكملت إجراءات بيع كامل حصتها في استثمارها بشركة «نيوفا سيجورتا» بنحو 12.14 مليون دينار.

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