«الخليج للاستثمار الإسلامي» تتعرض لهجمات إلكترونية

المصدر: (دبي - البيان)

أخطرت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي، متعامليها، أنها تعرضت لهجمات إلكترونية احتيالية خبيثة.

وأفادت في بيانٍ لها أمس، بأنها تعرضت لعملية خداع وتصيّد على موقعها الإلكتروني وحسابها في «تويتر»، وأكدت تعرضها لعملية ترويج احتيالي من بعض الشخصيات البارزة على وسائل الشبكات الاجتماعية عبر «إنستغرام» و«سناب شات».

ونصّ البيان: «يرجى العلم أن الموقع الالكتروني الرسمي الوحيد لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي هو (www.gii.ae)، وإن أي موقع إلكتروني أو أي حساب متواجد على الشبكات الاجتماعية يقوم باستخدام معلومات وصور الشركة دون إذن مسبق منها، ليس لديه أي ارتباط مباشر أو غير مباشر بالشركة».ونفت الشركة صلتها بالموقع الإلكتروني الاحتيالي (www.khalejinvest.com)، وحثّت على عدم التواصل أو زيارته، والامتناع عن تقديم أية بيانات شخصية عبره.

ونوهت الشركة بأنها أبلغت مراكز شرطة وهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات عن الموقع الاحتيالي والهجمات الإلكترونية المذكورة، وسوف تتخذ جميع الإجراءات الضرورية والمناسبة لسلامتها ولحماية سمعتها ومصالح المستثمرين والجمهور العام. وذكرت شركة الخليج للاستثمار الإسلامي أنها تحتفظ بحقها في مقاضاة هذه المواقع الإلكترونية الاحتيالية، وكل من يثبت تورطه في هذه الجرائم الإلكترونية، التي أدت إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها.

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