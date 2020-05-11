5 بنوك مدرجة بسوق أبوظبي تؤكد عدم الانكشاف على "فينيكس"

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أكدت 5 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، عدم انكشافها على شركة "فينيكس كوموديتيز" المتخصصة في تجارة المنتجات الزراعية.

وأكدت مجموعة بنك أبوظبي التجاري على أنه لا يوجد أي انكشاف على هذه الشركة حتي تاريخه، فيما قال "مصرف الشارقة الإسلامي" إنه لم يقدم أية تمويلات للشركة ولا يوجد أي انكشاف للمصرف عليها.

وذكر بنك "أم القيوين الوطني"، أنه ليس لديه انكشاف على ديون الشركة، وأعلن بنك "رأس الخيمة الوطني" انه ليس لديه أي انكشاف على الشركة، كما أكد "البنك التجاري الدولي" انه ليس لديه أية اكشاف على الشركة أو أي من الشركات ذات الصلة.

وذكرت "رويترز" قبل يومين نقلا عن وثيقة أن "فينيكس كوموديتيز بي.في.تي" والتي مقرها مركز دبي للسلع المتعددة تخضع للتصفية بعد أن راكمت خسائر تداول محتملة بأكثر من 400 مليون دولار.

ونمت الشركة التي تأسست قبل 20 عاما إلى شركة تدر ثلاثة مليارات دولار إيرادات في 2019 وتتاجر في الحبوب والفحم والمعادن ومنتجات أخرى لكنها انهارت حين تسبب فيروس كورونا في اضطراب الأسواق المالية.

وتقول الوثيقة التي أعدها مسؤولون عن التصفية إن فينيكس تلقى باللوم في الالتزامات على تقلب العملة الناجم عن ظهور فيروس كورونا، مما أثر على مشتقات مرتبطة بالدولار الأمريكي وعملات أخرى.

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