سلطة دبي للخدمات المالية تحيل شركتين و3 أفراد إلى الهيئة القانونية للأسواق

المصدر: دبي - البيان

نشرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم إشعارات بقرارها بشأن شركتين (الماسة كابيتال ليمتد، والماسة كابيتال مانجمنت ليمتد) وثلاثة أفراد (شايلش داش، ونروباديتيا سينغديو، ودون ليم جونغ تشيات).

واعترضت الشركتين والأفراد على النتائج التي توصلت إليها سلطة دبي للخدمات المالية وقامت بإحالة القرارات الصادرة بحقهم إلى الهيئة القانونية للأسواق المالية، حيث سيقوم كل الأطراف بطرح قضيتهم.

وتعتبر نتائج إشعارات القرار الصادرة عن سلطة دبي للخدمات المالية مؤقتة وهي تعكس إعتقاداتها حول السلوكيات المرصودة.

وستقرر الهيئة القانونية للأسواق المالية الإجراء المناسب الواجب إتخاذه من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وستحيل الأمر إلى السلطة مع التوجيهات التي تراها مناسبة لإنفاذ قرارها.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى 25 سبتمبر 2019، حين قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات تنفيذية بشأن شركة الماسة كابيتال وشركة الماسة كابيتال مانجمنت، والسيد/شايلش داش، والسيد/نروباديتيا سينغديو، والسيد/ دون ليم جونغ تشيات، وذلك لمخالفتهم قوانين سلطة دبي للخدمات المالية في الفترة ما بين أغسطس 2010 ويونيو 2016.

وتشمل الإشعارات أسباب قرار سلطة دبي للخدمات المالية بإتخاذ الإجراءات التالية ضد الأطراف المذكورة: غرامة على شركة الماسة كابيتال ليمتد بقيمة 3 ملايين دولار (11 مليون درهم)، وغرامة على الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد بقيمة 1.5 مليون دولار (5.5 مليون درهم)، بالإضافة إلى تغريم كلا من شايلش داش بما قيمته 225 ألف دولار (825.750 ألف درهم، ونروباديتيا سينغديو بقيمة 150 ألف دولار (550.5 ألف درهم)، ودون ليم جونغ تشيات بقيمة 150 ألف دولار (550.5 ألف درهم)، بالإضافة إلى منعهم من العمل

وفيما يخص شركة الماسة كابيتال ليمتد، وهي شركة مسجلة بجزر كايمان وغير مرخصة بمزاولة أي خدمات مالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن الشركة قامت بخرق قوانين مركز دبي المالي العالمي من خلال مزاولة خدمات مالية غير مرخصة في مركز دبي المالي العالمي عبر إدارة صندوق إستثمار جماعي والترتيب لصفقات استثمارية، وذكر بيانات مضللة أو خادعة فيما يتعلق بالرسوم ضمن نشرة طرح الصناديق التي تديرها الماسة كابيتال مانجمينت ليمتد علاوة على القيام بترويجات مالية وطروحات صناديق استثمارية غير مصرح بها في مركز دبي المالي العالمي أو منه.

وفيما يخص شركة الماسة كابيتال مانجمنت ليمتد، وهي شركة مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي أو منه، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية إرتكاب الشركة للخروقات التالية، ذكر بيانات مضللة أو خادعة فيما يتعلق بالرسوم ضمن نشرة طرح الصناديق التي تديرها الماسة كابيتال مانجمينت ليمتد، والفشل في اتخاذ الخطوات المعقولة للتأكد من أن المعلومات المتعلقة بالرسوم الواردة في المواد التسويقية واستمارات الاكتتاب واضحة وعادلة وغير مضللة.

وفيما يتعلق بالأفراد الثلاثة، وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنهم كانوا على علم بالمخالفات المزعومة من قبل الشركتين. علاوة على ذلك، وبما أن السيد/ داش والسيد/ سينغديو كانا أفراد مرخصين عند وقوع هذه الممارسات، فقد وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أنهما فشلا في التصرف وفق مستوى النزاهة المطلوب من مناصبهم .

كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن "سينغديو" و"ليم" انخرطا في سلوك مضلل ومخادع من خلال علمهم بتعديل كشف حساب مصرفي لإخفاء إيداع الرسوم في الحساب المصرفي.

بناءاً عليه، قررت سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ إجراءات ضد الشركتين والأفراد الثلاثة، بما في ذلك منع داش وسينغديو وليم من مزاولة أي وظيفة تتعلق بتقديم الخدمات المالية في أو من مركز دبي المالي العالمي، حفاظاً على نزاهة وسمعة مركز دبي المالي العالمي وحماية المستخدمين المباشرين وغير المباشرين لقطاع الخدمات المالية في المركز. كما وقامت السلطة بفرض غرامات مالية عليهم .

ولا تعتزم سلطة دبي للخدمات المالية الإدلاء بأي تعليق عام إلى حين اكتمال المراجعة من قبل الهيئة، إلا في حالة وجوب تصحيح أي أخطاء. ويمكن الاطلاع على المعلومات حول القضايا قيد الانتظار لدى الهيئة القانونية للأسواق المالية، بما في ذلك تفاصيل أي جلسات استماع عامة، على موقع سلطة دبي للخدمات المالية الإلكتروني، تحت قسم الهيئة القانونية للأسواق المالية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز