1.7 تريليون السيولة المصرفية في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - عبد الحي محمد)

ارتفعت السيولة المصرفية بنهاية الربع الأول 2020 إلى تريليون و714.1 مليار درهم، مقابل تريليون و631.7 ملياراً بنهاية الربع الأول 2019 بزيادة 82.4 ملياراً ونمو 5.1%.

وأكدت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي، أمس، أن السيولة في القطاع المصرفي توافرت بشكل جيد خلال الربع الأول، مشيرة إلى أن عرض النقد (ن2) والذي يعد المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني شهد ارتفاعاً غير مسبوق بنهاية الربع الأول، حيث بلغ تريليوناً و454.9 ملياراً بزيادة 126.3 ملياراً ونمو 9.5% مقارنة بالربع الأول 2019.

وأشارت الإحصاءات إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع عرض النقد (ن2) هو ارتفاع ودائع المقيمين في الدولة بنسبة 2.5% لتصل إلى تريليون و368.7 ملياراً بنهاية الربع الأول.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز