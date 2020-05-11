571 مليوناً إيرادات «أغذية» الربعية بنمو 12 %

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت مجموعة أغذية، أمس، عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، مسجلةً إيرادات إجمالية 571 مليون درهم، بنمو 12%، مقابل الربع النظير من العام الماضي، وبلغ صافي الأرباح 27 مليوناً.

وسجلت إيرادات قسم الأعمال الزراعية 273 مليوناً بنمو 21%، حيث إن مبيعات الدقيق عبر قنوات البيع بالتجزئة احتفظت بمكانتها السوقية، وحققت نمواً كبيراً بلغ 154 مليوناً بزيادة 52%؛ نظراً لتنامي الطلب محلياً بشكل ملحوظ وارتفاع مبيعات الصادرات، بما في ذلك العملية التجارية التي تم استكمالها من برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى ارتفاع تجارة القمح.

وبلغت إيرادات قسم الأعمال الاستهلاكية 298 مليوناً بنمو 6%، وارتفع صافي إيرادات قطاع المأكولات 21%، مدفوعاً بقسم الأصناف التجارية ومعجون الطماطم والمأكولات المجمّدة في الإمارات ومصر، تزامناً مع استجابة المستهلكين للوضع الصحي السائد.

وبلغت إيرادات قطاع المياه والمشروبات 216 مليوناً، ونمت أعمال قسم توزيع عبوات المياه سعة 5 «جالون» على المنازل والمكاتب في الإمارات 8%، وحافظت محفظة المياه المعبأة على ريادتها السوقية من حيث الحصة والقيمة بواقع 29% و26% على التوالي.

وقال خليفة سلطان السويدي، رئيس المحافظ الاستثمارية في «القابضة ADQ»، رئيس مجلس إدارة مجموعة أغذية: «نتطلع إلى تعزيز قطاع أغذية ومشروبات يتسم بالكفاءة والفعالية، فنتائج المجموعة خير دليل على استراتيجية الشركة واستجابتها الاستباقية لظروف السوق التي تتسم بالتحديات، مدعومةً بسلسلة توريد مرنة وباستراتيجية تسيير أعمال متينة».

وقال المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: «نحافظ على نتائج إيجابية للفئات الأساسية كالمأكولات والدقيق، إضافة إلى تصدّرنا الحصة السوقية عبر القطاعات الرئيسة، ويُعزى هذا النجاح إلى العديد من الجهود المبذولة، وإطلاق خططنا الاستراتيجية لتسيير أعمالنا التجارية، والتأكد من أن جميع منافذ البيع في قسم الدعم المجتمعي مزوّدة مخزوناً وفيراً من المنتجات الغذائية والمشروبات الأساسية».

وأضاف: «على صعيد الخدمات الرقمية، شهدنا إطلاقاً ناجحاً لتطبيقنا «1971»، ويشمل جميع منتجات قسم الدعم المجتمعي، ما يعكس المرونة التي تتمتع بها المجموعة وخصوصاً في مثل هذه الظروف؛ لكي نمكّن متعاملينا من طلب منتجاتنا بسهولة وهم في منازلهم».

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