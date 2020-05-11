تحويلات بنك رأس الخيمة الوطني إلى بنغلاديش مجانية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، توسيع بصمته من خلال خدمات «راك لتحويل الأموال»، عن طريق فتح ممر تحويلات جديد إلى بنغلاديش بالشراكة مع بنك آسيا للجيل الثالث.

وتسهّل «راك لتحويل الأموال» التحويلات إلى حسابات بنك آسيا في غضون دقائق، وإلى أي حساب مصرفي آخر في بنغلاديش في غضون 24 ساعة، وسيتم تقديم هذه الخدمة مجاناً لمتعاملي البنك لغاية 30 يونيو المقبل.

وتستخدم خدمة التحويل الفوري للأموال إلى بنغلاديش تكنولوجيا سلسلة الكتل «بلوك تشين»، عبر منصة «ريبيل نت»، وهي مجانية خلال هذه الأوقات العصيبة، ما يمكّن المتعاملين من إرسال الأموال إلى أسرهم بسرعة، وبالتالي تقديم الدعم اللازم لهم طوال هذه الأزمة الصحية.

وتتيح خدمة «راك لتحويل الأموال» الآمنة، إجراء تحويلات فورية بأسعار تنافسية دون أي رسوم مخفية أو مبالغ مقتطعة من البنك المستفيد، ويمكن إجراء المعاملات باختيار خدمة «راك لتحويل الأموال» عبر المنصة على مدار 24 ساعة.

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