الأسهم تتباين وسط ترقّب النتائج الفصلية للشركات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباين أداء الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع ارتفاع سوق أبوظبي، مدعوماً بمكاسب الأسهم القيادية، فيما نزل سوق دبي متأثراً بتراجع جماعي للمؤشرات القطاعية، وسط حالة من الترقّب لمزيد من نتائج الشركات الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري.

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 1.41% إلى 4118.73 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي 1.09% ليغلق عند 1901.58 نقطة مع تراجع جماعي لمؤشراته القطاعية بقيادة «العقار» و«البنوك».

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 256.3 مليون درهم، منها 182.7 مليوناً لـدبي، و73.8 مليوناً لـأبوظبي، وجرى تداول 184.6 مليون سهم، بواقع 162.8 مليوناً في دبي، و22 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4967 صفقة.

واستمرت المؤسسات والمحافظ في عمليات التسييل بصافي استثمار 18.6 مليوناً، منها 14.7 مليوناً بـدبي، و4 ملايين بـأبوظبي، فيما اتجه الأفراد نحو الشراء، بنفس الصافي الاستثماري، بواقع 14.7 مليوناً في دبي، و4 ملايين في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 1% مع تراجع «دبي الإسلامي» 1.72%، و«الإمارات دبي الوطني» 1.03%، وهبط «العقار» 1% بفعل تراجع «إعمار العقارية» 0.81%، و«إعمار للتطوير» 2.46%، و«إعمار مولز» 0.87%، و«الاتحاد العقارية» 2.82%، و«داماك» 0.35%، و«ديار» 1.52%.

ونزل «الاستثمار» 0.84% مع تراجع «دبي للاستثمار» 0.89%، و«دبي المالي» 0.73%، و«شعاع كابيتال» 0.68%، وانخفض «النقل» 0.9% بضغط نزول «العربية للطيران» 1.92%، و«الخليج للملاحة» 1.62%، فيما استقر «أرامكس».

وتصدّر «إعمار العقارية» التداولات بقيمة 33 مليوناً، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 29.5 مليوناً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 21 مليوناً. واقتصرت الارتفاعات على 3 أسهم تصدرها «دار التكافل» 4.13% فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً 4.66%.

وعمد العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، باستثمار 25.25 مليوناً، منها 11.95 مليوناً للعرب، و7.6 ملايين للخليجيين، و5.6 ملايين للأجانب، فيما اتجه المواطنون نحو التسييل، بنفس القيمة الاستثمارية.

وعزّز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 1.78% بدفع «أبوظبي الأول» 2.29%، و«أبوظبي التجاري» 1.49%، مقابل نزول «أبوظبي الإسلامي» 0.59%، وزاد «العقار» 2.41% مع ارتفاع «الدار» 2.38%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.92%. كما ارتفع «الاتصالات» 1.79% مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

فيما انخفض «الاستثمار» 2% لنزول «العالمية القابضة» 2.44%، و«إشراق» 0.75%، وتراجع «الطاقة» 0.22% لهبوط «دانة غاز» 0.76%، مقابل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.36%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على النشاط بقيمة 24.5 مليوناً، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة 20.4 مليوناً، ثم «الدار» بتداولات 12.57 مليوناً. وحقق «رأس الخيمة العقارية» أكبر ارتفاع 2.92% فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً 4.87%.

ومال العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 18.7 مليوناً، منها 415 ألفاً للعرب، و7 ملايين للخليجيين، و11.2 مليوناً للمواطنين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

مشاركة فعّالة

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن إتاحة الفرصة لمناقشة مجلس الإدارة أداء الشركة وخطتها للفترة المقبلة، حق من حقوق المستثمر في الجمعية العمومية؛ ودعته للحرص دائماً على المشاركة الفعّالة والإدلاء بتصويته على جميع القرارات، فيما يتماشى مع مصلحة الشركة ومصلحة المساهم.

إفصاحات

قرر مجلس إدارة شركة عُمان والإمارات للاستثمار القابضة، عدم المضي في الاندماج؛ نظراً لعدم ظهور الرؤية في الظروف الحالية على مستوى العالم، وعدم اليقين بشأن المستقبل.

يجتمع مجلس إدارة «شعاع كابيتال» يوم 13 مايو الجاري، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة الأمور والأعمال الاعتيادية.

يبحث مجلس إدارة شركة «أورينت يو إن بي تكافل»، يوم 13 مايو الجاري؛ إقرار النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، ومراجعة الإجراءات المتخذة لسير العمليات.

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