صندوق سعودي يبدأ الاستحواذ على عقار في الإمارات بـ 46 مليون درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة مشاركة المالية السعودية، مدير صندوق "مشاركة ريت"، عن بدء إجراءات استحواذ الصندوق على عقار جديد يقع في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بقيمة إجمالية 46 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم الأحد، إنها حصلت على نتائج التقييم العقاري من اثنين من المثمنين العقاريين، ويعد العقار المستهدف أحد أكبر مستودعات التخزين الذاتي في منطقة الشرق الأوسط، وهو عبارة عن مبنى مكون من ثلاث أدوار ومجهز بالكامل لنشاط التخزين الذاتي وبمواصفات عالمية.

ويقع العقار المستهدف في منطقة جبل علي الأولى في دبي، ويتميز بموقعه الاستراتيجي المطل على شارع الشيخ زايد، إلى جانب جودة المستخدم للعقار "المستأجر"، حيث سيتم إعادة تأجير العقار على نفس البائع المستخدم ("شركة الصندوق لخدمات التخزين الذاتي المحدودة") والمعروفة بالاسم التجاري "ذا بوكس سيلف ستورج".

وأضافت الشركة، أن عقد الإيجار يمتد لمدة 25 سنة ملزمة بموجب شيكات مصرفية مدفوعة مقدمًا والمدة قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية، وتبدأ القيمة الإيجارية السنوية بـ 4 ملايين درهم مع زيادة في القيمة الإيجارية كل خمس سنوات بنسبة 10%.

ومن المتوقع أن يتم استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية لانتقال ملكية العقار لدى الجهات النظامية في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال 90 يوماً من تاريخ هذا الإعلان.

وبحسب البيان، سيتم تمويل هذه الصفقة من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق والمتوافقة مع معايير الهيئة الشرعية.

و"مشاركة ريت" هو صندوق استثمار عقاري متداول مقفل تم إنشاؤه في المملكة العربية السعودية بموجب لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وتتنوع أصول الصندوق، الذي تأسس في الأول من أغسطس 2017، في قطاعات عقارية مختلفة مثل: السكنية، الصناعية والضيافة.

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