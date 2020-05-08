«الإمارات دبي الوطني» محصّن ضد «كورونا»

المصدر: (دبي - وائل الخطيب)

قالت «بلومبيرغ إنتلجانس»، مؤسسة التحليل الاقتصادي التابعة لوكالة «بلومبيرغ» الإخبارية العالمية، إن بنك الإمارات دبي الوطني، الذي يتمتع بواحدة من أفضل نِسب رأس المال، نسبة لأمثاله من البنوك الخليجية الأخرى، يعتبر محصّناً، وفي وضع جيد لتجاوز جائحة الفيروس التاجي «كورونا».

وأكد التقرير أن توزيعات الأرباح المستمرة، تعني الحاجة إلى رفع معدل العائد إلى 30 %، والذي يبدو غير مرجح، في ظل الخلفية الاقتصادية غير المؤكدة، وضغط جودة الأصول، مبيناً أنه في حال انخفض الربح إلى النصف هذا العام، فقد ينخفض العائد على حقوق المساهمين إلى 8 %، مقابل 14 % في الربع الأول.

وأشار التقرير إلى أن قرار المصرف المركزي بخفض احتياطيات الطوارئ، وفّر المزيد من رأس المال في ميزانية البنوك، الذي كان من حصيلته خفض احتياطيات متطلبات رأس المال الأساسية، ما وضعها في موقف قوي، لدعم إقراض القطاعين الخاص والعقاري. وهذا برأي التقرير، كان داعماً بشكل خاص للبنوك التي بلغت بالفعل حد الانكشاف المصرح به، وهو 20 % من الأصول المرجحة للمخاطر، إذ إن أي تجاوز لهذا الحدّ في الانكشاف العقاري، غير مسموح، إلا إذا كان على حساب مزيد من رأس المال.

وكشف أن البيانات المالية للربع الأول ستحصل على دفعة من إدماج «بنك دنيزبانك»، غير أن نمو الإيرادات سيكون ضعيفاً، ويمكن أن ينخفض الربح إلى النصف، عند ارتفاع المخصصات، مع تزايد ضغط جودة الأصول في 2021.

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