أرباح "أرامكس" تتراجع 38% بالربع الأول

أعلنت «أرامكس»، أمس، نتائجها المالية للربع الأول من العام الجاري، محققةً صافياً ربحياً 67.4 مليون درهم، بانخفاض 38%، عن الربع المقابل من العام الماضي، الذي سجّل 108 ملايين.

وأظهرت النتائج تراجع الإيرادات 3%، إلى 1.196 مليار، من 1.234 مليار في الربع الأول 2019.

وارتفعت إيرادات الخدمات اللوجستية المتكاملة، وإدارة سلسلة التوريد 12% (95 مليوناً)، وارتفع إجمالي عدد الشحنات، ضمن خدمات النقل السريع المحلي 21%، و34% في الأسواق الرئيسة، وسط ارتفاع إجمالي عدد الشحنات، ضمن خدمات النقل السريع الدولي 5%، وشهدت إيرادات خدمات النقل السريع المحلي، نمواً 13%، إلى 289 مليوناً، فيما تراجعت إيرادات خدمات النقل السريع الدولي 10%، إلى 479.4 مليوناً، وانخفضت إيرادات خدمات الشحن 8%، إلى 262.4 مليوناً.

وقال بشّار عبيد، الرئيس التنفيذي: «تأثرت «أرامكس» بجائحة الفيروس التاجي «كورونا»، التي ألقت بظلالها على عملياتنا، ونموذج أعمالنا ووضعنا المالي، وفرضت علينا الكثير من التحديات. لكن من الناحية الإيجابية، أكّدت الجائحة قدرتنا على التعامل مع الظروف الاستثنائية الصعبة، وأظهرت لنا الجهود الجبارة والبطولية التي بذلها موظفونا، ومستوى المرونة العالية الذي تتميز به أعمالنا». (دبي - البيان)

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