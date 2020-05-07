توزيع أرباح "اتصالات" المرحلية بقيمة 25 فلسا للسهم الاثنين المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، أنها ستبدأ بتوزيع الأرباح المرحلية بواقع 25 فلساً للسهم الواحد عن الربع الأول من العام الحالي اعتباراً من الاثنين المقبل الموافق 11 مايو 2020 وذلك من خلال بنك أبوظبي الأول، وبحسب الاتفاق مع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وذكرت اتصالات، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن سجل الأرباح تم اغلاقه في 3 مايو، وكان أخر يوم شراء لاستحقاق الأرباح في 29 أبريل، بينما كان تاريخ الاستبعاد في 30 أبريل.

وأشارت إلى أن البنوك سيقوم بتوزيع الأرباح على المساهمين عن طريق إيداعها في حسابتهم البنكية.

ودعت المساهمين المودعة أسهمهم في السوق إلى تحديث البيانات البنكية من خلال تطبيق "سهمي"، والمساهمين غير المودعة أسهمهم في السوق تحديث بياناتهم البنكية عن طريق زيادة أي فرع من فروع بنك أبوظبي الأول مع ابراز شهادة أسهم "اتصالات" الخاصة بالمساهم، ورسالة بنكية تفيد برقم الحساب الدولي، وبطاقة الهوية وجواز السفر وخلاصة القيد.

جدير بالذكر أن مجلس إدارة مجموعة "اتصالات" الذي عقد في 21 أبريل أوصى بتوزيع أرباح نقدية مرحلية للمساهمين بنسبة 25% (ما يعادل 25 فلسا/ للسهم) من رأس المال

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